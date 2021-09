Prve informacije dneva v oddaji Jutro na Planetu

Od ponedeljka do petka ob 7.25 lahko prvo jutranjo kavico spijete v družbi nove oddaje Jutro na Planetu. Voditelja Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa v vsaki oddaji gostita zanimive goste, vremensko napoved nam pove Anja Širovnik, hitri pregled novic pa pripravi Denis Malačič.

V premiernem tednu oddaje Jutro na Planetu sta voditelja Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa v studiu med drugim poklepetala s Sanijem Bečirovićem, ob velikem uspehu slovenskih odbojkarjev se nam je v studiu pridružil nekdanji reprezentant in strokovni komentator Tomi Šmuc, o depresiji v času epidemije pa sta iskreno spregovorili nekdanja atletinja Brigita Langerholc Žager in igralka Aleksandra Balmazović.

Voditelja Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa Foto: Bojan Puhek

V četrtek bomo govorili o šolanju na domu in gostili mamico, ki svojega otroka občasno šola tudi v manjši skupini otrok, prof. dr. Igor Mekjavić pa nam bo pojasnil, kako potekajo predpriprave na polet v vesolje. Z nami bo tudi Tadej Černoš, vrhunski inštruktor potapljanja na vdih. V petek bomo medtem trideset let po filmu Babica gre na jug govorili tudi o nastajajočem filmu Dedek gre na jug Vincija Vogua Anžlovarja, v katerem igrajo Boris Cavazza, Vlado Novak, Zala Đurić in drugi. Na posebno partijo golfa pa nas bo povabil Jure Godler.

"Z ekipo, ki trdo dela že od poletja, pripravljamo zanimive teme, za katere smo prepričani, da bodo gledalce razvedrile, informirale ter jih dobro pripravile na nov dan. Z izbranimi gosti bomo govorili o aktualnih temah, ki bodo pozitivno obarvane, poskušali bomo najti zgodbe, ki navdihujejo, izobražujejo in so trajnostno naravnane. Govorili bomo o skrbi za naše okolje, financah, zdravju, paleta raznovrstnih tem pa bo zagotovo zanimiva za vse generacije," nam je med pripravami na novo oddajo povedala voditeljica Suzana Kozel, ki je napovedala, da bodo lahko gledalci naše novinarje srečali po vsej Sloveniji in da bodo svoj glas dobili tudi tisti, ki niso vsak dan v soju žarometov. "Veliko lokalnih junakov je širšemu občinstvu nepoznanih in naši novinarji jih pridno iščejo, saj imajo nekateri res fascinantne in navdihujoče zgodbe," dodaja Taiji Tokuhisa.

Foto: Bojan Puhek

Prvo vremensko napoved nam v oddaji Jutro na Planetu predstavi Anja Širovnik, ki smo jo prvič spoznali v tej vlogi. "Sem oseba, ki ima zjutraj več energije in je bolj produktivna," nam je povedala o svojem novem jutranjem urniku in priznala, da si je od nekdaj želela delati na televiziji. "Zdaj me bodo gledalci dejansko videli v neki drugi vlogi, takšno, kot sem v resnici," je povedala Anja, ki je imela pred prvo oddajo nekaj treme, kar pa se sploh ni opazilo, saj se je pred kamero odrezala odlično.

Oddajo Jutro na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 7.25 – na Planetu.

