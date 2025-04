Znane Slovenke med modnimi trendi

Na druženju ob odprtju so pomladno-poletne novosti občudovale znane Slovenke, med katerimi so bile pevka Alenka Husić, judoistka Tina Trstenjak, modna oblikovalka Maja Štamol, pevka Anabel, vplivnica Sara Vrečko, nekdanja zmagovalka Sanjskega moškega Slovenije, vplivnica in podjetnica Anja Širovnik ter Vanja Stanojević, aktualna zmagovalka hrvaške različice Sanjskega moškega.

Alenka Husić, pevka, Tamara Busar, Lisca, Maja Štamol, modna oblikovalka, Tina Trstenjak, judoistka, Anabel, pevka, vplivnici Anja Širovnik in Sara Vrečko ter Barbara Pungerčič Puntar, Lisca Foto: Lisca

Obiskovalke so se prepustile barvam pomladi, pozitivni energiji ter v novih kolekcijah perila in kopalk iskale navdih za osvežitev svoje garderobe.

Anjo Širovnik je ob pogledu na Liscino novo kolekcijo prepričalo perilo serije Rainbow v pudrasto rožnati in z igrivo čipko.

Anja Širovnik, vplivnica in podjetnica Foto: Lisca

Znane Slovenke in vplivnice so navdušile tudi barvite kopalke, ki v modnih krojih že zavzemajo modne poličke. "Pri izbiri kopalk mi je najpomembneje, da ustrezajo moji postavi, da mi je všeč njihova barva ter da so kakovostne, saj jih želim nositi več sezon. V njih se moram počutiti dobro," je zaupala športnica Tina Trstenjak.

Judoistka Tina Trstenjak in Snežana Delakorda Foto: Lisca

Lisca s kolekcijami vedno navdušuje in skrbi za to, da se ženske odlično počutijo v svoji koži. Udobje, dobro počutje, raznolikost ponudbe za vse stile in velikosti, predvsem pa modni trendi zaznamujejo letošnjo ponudbo perila in kopalk.

In kaj nam ponujajo nove kolekcije? Po eni strani veliko pomladne barvitosti, ki prinaša val svežine in energije, po drugi strani pa so aktualni tudi umirjeni toni v pudrastih in kožnih odtenkih, ki so nadvse uporabni pod različnimi oblačili. Kolekcija kopalk navdušuje z različnimi kroji, vzorci, pa tudi bleščicami ter ponudbo lahkotnih vrhnjih oblačil, ki lepo zaokrožijo vašo poletno podobo.

"Predvsem so barve tiste, ki navdušijo. Ko prideš v trgovino, zagotovo pogledaš po vseh teh barvitih modelih," je o novi kolekciji povedala priznana modna oblikovalka Maja Štamol, ki pa sicer pri perilu še vedno stavi na črno in kožno barvo. In na kaj je pozorna pri izbiri kopalk? "Pri tem je zelo pomembno, da ti prodajalke pomagajo izbrati pravi model. Sama imam malce bolj specifičen izbor. Ne nosim rada malih krpic, ampak so mi recimo všeč hlačke, ki so v pasu višje. V poplavi vsega je namreč težko izbrati prave in Lisca ima ogromno izbiro," je še zaupala.

Lisca je v pomladno-poletno kolekcijo perila in kopalk vstopila tudi s sloganom Živim svoje življenje. "Zame ta slogan pomeni, da sem srečna, vesela in da zvečer zaspim z umirjenimi mislimi. Živim precej bolj sproščeno, kot se morda zdi," je izdala Anabel.

Liscina ekipa: Urška Čopar, Tamara Busar, Anže Marčun, Barbara Pungerčič Puntar, Boštjan Štojs, Ines Udrih, Anja Jurko, Eva Frece in Tanja Kraševec Foto: Lisca

Letos Lisca praznuje 70-letnico obstoja. Jubilejno leto je zaznamovala z osveženo celostno podobo – s svežim, sodobnim logotipom in simbolom – lisičko. Ta bo odslej Liscin pečat tradicije, kakovosti in zaupanja. Zaščitni znak, ki hkrati izraža tudi lastnosti nas, Liscinih žensk – samozavest, iznajdljivost, odločnost, zaupanje vase in očarljivost.

"Lisička, krasno spodnje perilo in kopalke," so tri stvari, na katere Alenka Husić pomisli ob besedi Lisca. Svoje življenje, odkar je zapustila prejšnje delovno mesto, izbrala sebe in zdravje, zdaj živi v polni luči in se ukvarja s svojo ljubeznijo – glasbo.

"Spodnje perilo, kopalke in mladostnost," pa so tri stvari, ki na Lisco spomnijo Saro Vrečko.

Naročnik oglasnega sporočila je LISCA D.O.O.