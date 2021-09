Prvi utrinki s snemanja Vražjih dam #foto

Šov The Real Housewives Slovenija: Vražje dame bo prvič na Planetu v soboto, 2. oktobra, ob 20.45. Že v prvi epizodi bodo lahko gledalci videli, kako je, ko med seboj trčita dva svetova in šest različnih karakterjev, pa čeprav vseh šest vražjih dam prihaja iz podobnega okolja.

Že v soboto ob 20.45 si bomo lahko na Planetu prvič ogledali šov The Real Housewives Slovenija: Vražje dame, v katerem bodo gledalke in gledalci dobili vpogled v življenje šestih samostojnih, temperamentnih in prepoznavnih Slovenk: Andreje Medvedič, Carmen Osovnikar, Gordane Grandošek Whiddon, Nike Čukur, Pike Zrim in Špele Kastelic.

Šov bo na Planetu vsako soboto ob 20.45, že prva epizoda pa bo razkrila marsikatero sočno skrivnost, ki je doslej ostala skrita javnosti. Izjemne in direktne ženske svojega zasebnega življenja ne bodo skrivale, nasprotno, presenetile in šokirale bodo s svojo odkritostjo. Čeprav dame prihajajo iz podobnega okolja, pa ima vsaka za seboj drugačno pot in močno osebnost. Kako se bodo živahne, drzne in glasne dame razumele s tistimi, ki so bolj zadržane?

Vsaka od nas ima svoje težave, se sooča z lastno dramo, a redkokdo je o tem pripravljen spregovoriti pred kamerami in vso Slovenijo. Življenjska kilometrina, izkušnje in preizkušnje so naše vražje dame utrdile, da se ne ozirajo na mnenja drugih. Živijo svoja življenja, a vseeno med snemanjem še nismo naleteli na vprašanje, na katerega ne bi želele odgovoriti.

Marsikatera zgodba vražjih dam bo osupnila in mnoge bi lahko izzvale solze, vsaka pa nosi tudi zgodbo, ki je lahko gledalcem v navdih. Že v prvi epizodi bomo spoznali prave značaje in gledalci bodo gotovo že po prvi oddaji imeli svojo najljubšo damo.

Iskrivi pogovori, dobri žuri – in drama

V šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame bomo lahko vsako soboto ob 20.45 na Planetu spremljali blišč, glamur, pa tudi vsakdanje dinamično življenje treh Ljubljančank in treh Štajerk. Kamere bodo dame brez dlake na jeziku spremljale na večerjah v znanih restavracijah, izletih in potovanjih, pokukali pa bomo tudi v njihova domovanja, garderobne omare in se pustili zapeljati z vozili ekskluzivnih blagovnih znamk. Čeprav imajo naše dame mnogo skupnih lastnosti, pa lahko takrat, ko je na kupu šest tako močnih karakterjev, pričakujemo veliko različnih mnenj, dobrih žurov, iskrivih pogovorov in tudi drame. The Real Housewives Slovenija: Vražje dame je namreč šov, pri katerem ni scenarija – je resničen vpogled v življenja naših dam.

