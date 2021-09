Idilična dolina, kjer se čas ustavi #video

Pristno zeleno naravo pod mogočnim amfiteatrom dvatisočakov Kamniško-Savinjskih Alp lahko raziskujete na številne načine ali pa preprosto poiščete svojo oazo miru in se posvetite sebi. Zgornja Savinjska dolina z Logarsko dolino in bistro zeleno reko Savinjo ohranja prvobitnost alpskega življenja.

Tu najdemo po oceni Lonely Planeta ena najlepših evropskih alpskih dolin Logarsko dolino ter druga raznolika doživetja območja Solčavsko, ki je zaradi ohranjanja izjemnih naravnih danosti v letu 2009 prejelo naziv evropska destinacija odličnosti.

Osupljive Kamniško-Savinjske Alpe, slikoviti naravni parki Logarska dolina, Robanov kot in Golte, divja dolina Matkov kot, naravni rezervat Menina planina ter živahne brzice reke Savinje so pravi raj za aktivne počitnice v deželi nostalgičnih domačij, na katerih ne manjka gostoljubja ter odlične domače kuhinje z lokalnimi kulinaričnimi posebnostmi in dobrotami.

Zimska pravljica na smučišču Golte se odlično dopolnjuje z domačnostjo butičnih wellnessov, ki so prava sprostitev za dušo in telo. Spomladi in poleti pa lahko zavijete v Mozirski gaj, park cvetja in dobre energije ob reki Savinji.

Zgornja Savinjska dolina je pravi naslov tudi za tiste, ki bi radi doživeli prvinsko divjino in se preizkusili v preživetju v naravi. Bushcraft Savinjska je pristna vodena gozdna avantura, na kateri spoznate spretnosti in znanja prednikov ter vsaj za trenutek pozabite na rutino modernega sveta.

Svoje raziskovanje bo Eva Cimbola tokrat začela pred največjo baročno katedralo v Sloveniji Gornjegrajsko katedralo, kjer se skriva prav poseben zeliščni vrt. Tam lahko izkusite Zeliščno čarovnijo, kot imenujejo doživetje, ki nosi naziv Slovenia Unique Experiences. Ta prebudi vaše čute in vas napolni s posebno energijo. Najprej vas popeljejo skozi vrtove, za katere danes skrbita mladi zeliščarki, nato pa se lahko sprostite še ob čajanki z zelišči, nabranimi na vrtu.

Voditeljica bo seveda tudi tokrat odkrivala kulinarične posebnosti tega konca Slovenije. Pot jo bo vodila do Hotela Planinka Ljubno, ki se lahko poleg izjemno lepih sob pohvali z odlično kulinarično ponudbo. Ustvarjajo okusne lokalne jedi z elementi vrhunske kulinarike in vztrajajo pri uporabi samo svežih sestavin, ki jih večinoma pridobivajo iz regije. Imajo tudi pravo vinsko klet z zbirko več kot 200 različnih vin. Izbira vin se osredotoča na lokalne slovenske vinarje, seveda pa ponujajo tudi vrhunska vina z vsega sveta.

Obisk Zgornje Savinjske doline bomo tokrat končali adrenalinsko v Kampu Menina, do aktivnih družin prijaznem počitniškem kampu, nagrajenem z nazivom najboljši slovenski kamp 2017. Obiskovalci so dobrodošli v vseh letnih časih in tu jih čakajo številna doživetja. Eva Cimbola se bo tokrat v adrenalinskem parku spet poskušala zoperstaviti svojemu strahu pred višino. Ponujajo tudi rafting, soteskanje, kolesarjenje, pohodništvo in še več drugih športnih aktivnosti.

