Veste, kje v Sloveniji najdete pokopališče školjk?

Polotok z mestecem Ankaran in Krajinskim parkom Debeli rtič je eno najpomembnejših turističnih središč slovenske Obale. Je prava izbira vseh, ki radi odkrivate zelene kotičke neokrnjene narave, uživate v morskih razgledih in raznolikih plažah.

Tokratno popotovanje v rubriki Planet na obisku bomo začeli na posebnem kraju, pokopališču školjk, kjer je moč najti 234 vrst vseh polžev Tržaškega zaliva ter opaziti najmanj 30 vrst različnih ptic. To je tudi idealna destinacija za vse, ki radi posebne trenutke ujamete v svoj fotografski objektiv.

Prava paša za fotografske navdušence je tudi Krajinski park Debeli rtič, saj lahko tam ob sončnih zahodih ustvarite nepozabne spomine. Sprehodite se med oljčniki in vinogradi ter se spustite z vrha ankaranskega polotoka do klifa, ki se na Debelem rtiču strmo spušča v morje. Prepadne stene klifa so visoke od 12 do 21 metrov. Klif poraščajo številne avtohtone rastline, kamnito morsko dno pa zaradi plitvosti morja in dobre osvetljenosti gosti številne morske organizme.

Na Ankaranskem polotoku je edini sredozemski slani travnik v Sloveniji in eden redkih na vzhodni jadranski obali. To je obrežni močvirski ekosistem, izjemne ekološke vrednosti in je zato tudi del omrežja Natura 2000.

V oddaji bo Eva Cimbola uživala tudi v vožnji z ladjico in odkrivala slovensko obalo od Ankarana do Pirana z nekoliko drugačne perspektive. V oddaji ne bomo pozabili niti na kulinarično razvajanje.

Poleg neokrnjene narave in raznolikih plaž pa popolno sprostitev in odmik od vsakdanjih skrbi omogočajo tudi wellness centri. Dobra hrana iz lokalno pridelanih vrtnin in sadja, domače lokalno vino ter oljčno olje in gostoljubno osebje so preverjeni recept za enkratno gurmansko doživetje.

Za voditeljico oddaje Planet na obisku, ki je velika ljubiteljica morske hrane, se spodobi, da na Obali poskusi tudi nekaj zares okusnega. In pravi naslov za to je Villa Andor, ki slovi po odlični kulinariki in prekrasnim razgledom. To je lahko tudi odlična ideja za romantičen pobeg v dvoje.

Kaj Ankaranski polotok obiskovalcem še ponuja, pa si lahko pogledate tudi na tej povezavi.

Zdaj je čas, da poiščete ideje za svoje počitnice. Moja Slovenija.

Rubrika Planet na obisku je v okviru informativne oddaje Planet 18 na sporedu vsako nedeljo ob 18.15 na Planetu. V vsaki oddaji in na naši strani na Facebooku gledalce čakajo nagradna vprašanja ter privlačne nagrade.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.