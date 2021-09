Mesto drugega največjega rudnika živega srebra na svetu

Že to nedeljo ob 18.15 se na Planet vrača rubrika Planet na obisku. Eva Cimbola bo tokrat obiskala Idrijo in vam predstavila ideje za aktiven oddih v mestu, kjer se vrti okoli ene stvari: živega srebra.

Vse odkar je leta 1490 škafar ob namakanju soda v studencu našel kapljice nenavadno težke in neznane svetlikajoče se snovi, se je življenje v Idriji vrtelo le okrog ene stvari – živega srebra. Idrija je mesto Unescove dediščine zaradi drugega največjega rudnika živega srebra na svetu.

V oddaji se bo Eva Cimbola odpravila v znameniti Antonijev rov. Sprehodila se bo skozi rudnik, spoznala različne rudarske poklice in se nato odpravila še na lov na Perkmandlčkov zaklad, ki je izjemno doživetje za vso družino.

Idrija je od nekdaj veljala tudi za pomembno središče klekljarskega znanja, od koder se je spretnost oblikovanja in izdelovanja čipkastih umetnin širila v širni svet. Ob tradicionalnem znanju se danes v Idriji razvijajo novi pristopi in inovativni izdelki, ki čipko umeščajo v sodobne tokove mode in umetnostne obrti.

Geografska označba Idrijska čipka jamči kakovost klekljane idrijske čipke s točno določenega območja, veščini klekljanja idrijske čipke pa je bila njena univerzalna vrednost priznana s skupnim vpisom enote "Klekljanje čipk v Sloveniji" na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Idrija je tudi mesto izvirne kulinarike. Zaščitni znak idrijske kuhinje so idrijski žlikrofi. Najbolj se jih boste najedli na avgustovskem Prazniku idrijskih žlikrofov. Po starodavnih receptih s ščepcem sodobne kreativnosti jih pripravljajo tudi v Kendovem dvorcu in Hotelu Jožef ter pri drugih lokalnih gostinskih ponudnikih.

V Idriji vam postrežejo tudi z lokalnim pivom. V oddaji se bomo tako odpravili na vodeno pivsko doživetje v kraft pivovarno Zajc in spoznali, kako ta nastaja žlahtni hmeljev napitek.

Z namenom povezovanja lokalnih ponudnikov in skupnega predstavljanja široke palete izdelkov, pridelkov in storitev Idrijskega je nastala tudi kolektivna blagovna znamka Idrija izbrano.

Idrija je tudi mesto samosvoje tehniške, kulturne in naravne dediščine. Geološko izjemno zanimiv del Slovenije je povezan v UNESCO Globalni Geopark Idrija, ki vabi na aktivna doživetja v naravi, kjer lahko raziščete mrežo 22 tematskih pohodniških in kolesarskih poti, ki so raj za ljubitelje gibanja v naravi. Tam najdete tudi dinozavrove stopinje, odkrivate lepote soteske Gačnik in se podate do znamenitega Divjega jezera.

Zdaj je čas, da poiščete ideje za svoje počitnice. Moja Slovenija.

