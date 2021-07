Dežela edinstvenih vin in vrhunske kulinarike med Alpami in Jadranom

V rubriki Planet na obisku, ki jo na Planetu lahko spremljate vsako nedeljo ob 18.15, se bomo tokrat odpravili odkrivat Novo Gorico in Vipavsko dolino in vam predstavili ideje za obisk te dežele edinstvenih vin in vrhunske kulinarike med Alpami in Jadranom.

Svoje popotovanje bomo tokrat začeli tam, kjer so v 1. svetovni vojni divjali najhujši spopadi in kjer so danes speljane poti miru. Na vrhu Sabotina nad Novo Gorico, kjer je izjemen razgled od morja do Triglava, vas poti Parka miru popeljejo v vojaške kaverne in rove iz 1. svetovne vojne, v muzejskih zbirkah na Sabotinu pa lahko spoznate vse razsežnosti vojaških spopadov.

Ker v teh krajih rada zapiha burja, zato se velja zateči v kakšno od številnih vinskih kleti in osmic v Vipavski dolini, ki je dežela svojevrstnih vin. Tu uspeva največ avtohtonih vinskih sort v Sloveniji. Vina vinarjev iz Vipavske doline pa se redno uvrščajo med najboljša na svetu po izboru prestižne revije Decanter

Spomladi ali jeseni jih lahko okusite v tradicionalnih osmicah, kjer vam bodo ob kozarcu vina ponudili tudi lokalne dobrote, kot so vipavski pršut, domače mesnine, krožnik jote in druge domače jedi.

Tradicija osmic ima več kot 200 let, ko je bilo v času vladavine cesarice Marije Terezije in avstrijskega cesarja Jožefa II. vinogradnikom in kmetom dovoljeno, da so osem dni v letu prodajali vinske presežke iz preteklega leta v tako imenovanem vinotoču pod vejo. Pozneje so ti vinotoči dobili ime osmice.

Eva Cimbola bo v oddaji Planet na obisku obiskala osmico Pr’ Lahu, ki deluje že od druge polovice 19. stoletja in kjer ponujajo zgolj doma pridelano hrano.

Na Vipavskem bodo nekaj zase našli tudi vsi ljubitelji adrenalina. Strma pobočja visokih planot nad Vipavsko dolino namreč izzivajo najbolj pogumne. Tu so vse leto odlični pogoji za prosto letenje, kamor prihajajo tudi najbolj izkušeni jadralni padalci iz vse Evrope.

Vsem preostalim, ki si tudi zaželijo doživeti prosto letenje, pa so na voljo vznemirljivi poleti v tandemu. Vipavska dolina ima dve registrirani vzletišči za prosto letenje Lijak in Kovk, tisti bolj izkušeni pa lahko poletijo tudi s številnih drugih vzpetin, med katerimi je najbolj priljubljen Čaven.

Vipavska dolina sledi načelom zelenega turizma

Vipavska dolina obiskovalce očara s svojo neokrnjeno naravo in pristnim življenjskim slogom. To sta pomembni vrednoti tukajšnjih ljudi, ki že dolga leta odločilno vplivata na razvoj. Zato je Vipavska dolina danes pristna, zelena in prijazna. Domačini sistematično in vztrajno skrbijo za naravno okolje.

Več kot dve tretjini narave na območju Vipavske doline in Nove Gorice je zaščitene, velik del spada v območje Natura 2000. Ne le na zaščitenih območjih, ki nosijo znak Natura 2000, na vsakem koraku lahko zaznamo, da je okolje čisto, kakovost pitne vode pa zelo visoka. Enako skrb namenjajo tudi kmetijskim površinam, ki so zaščitene pred pozidavo. Dolina tako ohranja tudi svojo tradicionalno podobo.

Poleg neokrnjene narave Vipavska dolina turistom ponuja tudi zelen življenjski slog in nekaj nastanitev, ki so že pridobile enega od okoljskih znakov za trajnostno delovanje. Na številnih kmetijah lahko v Vipavski dolini najdete izdelke iz ekološke in sonaravne pridelave. Posebej izstopajo vina, ki so v celoti pridelana po biodinamičnih načelih. Napredne kmetije imajo jasen cilj: vse pridelati na povsem naraven način.

Zdaj je čas, da poiščete ideje za svoje počitnice. Moja Slovenija.

Rubrika Planet na obisku je v okviru informativne oddaje Planet 18 na sporedu vsako nedeljo ob 18.15 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.