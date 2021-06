Spoznajte slovensko prestolnico čokolade in čebelarstva

Radovljica, srednjeveško mesto z obrambnim jarkom in z razgledi na Karavanke in Julijske Alpe, je danes znana kot sladka Radol'ca. Tradicija čebelarstva in medu se dopolnjuje z novimi sladkimi doživetji.

V tokratni oddaji Planet na obisku bomo najprej spoznali bogato tradicijo čebelarstva v Radovljici. Na območju Slovenije je radovljiški Čebelarski muzej največji in ima zelo bogato zbirko o slovenski čebelarski dediščini. Že več kot 60 let uspešno predstavlja tradicijo slovenskega čebelarstva.

Čebelarski muzej v Radovljici

Sodobna stalna razstava Živeti skupaj. O čebeli in človeku, postavljena leta 2021, predstavlja temeljit vpogled v svet čebele, kranjske sivke, in zgodovino čebelarjenja v Sloveniji. Muzej je zelo zanimiv tudi za najmlajše, saj jih na interaktiven način pouči o čebelah in njihovem izjemnem pomenu. Eva Cimbola se bo v oddaji s čebelami spoznala tudi v praksi, saj bo obiskala Čebelarstvo Luznar.

Eva Cimbola na obisku pri čebelarstvu Luznar.

Obiskali bomo tudi znameniti Kamp Šobec. Osupljiva narava, ki obkroža kamp, nikogar ne pusti ravnodušnega. Malokdo ve, da ima Šobec lasten vodovod z neoporečno čisto vodo, ki se napaja v vodnem zajetju nad kampom. Pred dvema letoma so v kampu postavili pitnike s šobčevo vodo, ki so jih letos nadgradili tako, da so poleg njih postavili visoke grede z nasadom svežih zelišč. Tako si v hipu pripraviš osvežujoč in zdrav napitek.

Kamp je nastal že leta 1956 in je prejemnik znaka Slovenia Green Acommodation.

Voditeljica se bo na gradu Kamen preizkusila v nepozabni lokostrelski pustolovščini. Lokostrelski parkur Draga nudi odličen način simulacije resničnega lova. Neznan teren in pričakovanje ustvarjata svojevrstno adrenalinsko doživetje, ki te popelje v čas naših daljnih prednikov.

Lokostrelski parkur Draga

Tudi v tokratni oddaji ne bo šlo brez odlične kulinarike. V gostišču Draga se bo na enem mestu zbralo več gostincev, ki vsak na svoj način dopolnjujejo okuse Radovljice in med sabo aktivno sodelujejo ter si pomagajo. Gre za gastronomsko povezovanje − okusi Radol'ce, ki so se vključili v pridobivanje znaka Green key in Slovenia Green Cousine. Radovljica je tudi med prvimi destinacijami, ki so uspešno končale gastronomski modul Zelene sheme.

Radovljica obiskovalcem ponuja pestro dogajanje čez celo leto, dogodki se bodo vrstili vse poletje. Največji radovljiški dogodek pa se bo letos izjemoma odvil septembra. Takrat se bodo v Radovljici spet zbrali ljubitelji čokolade na Festivalu čokolade.

