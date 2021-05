"Kulinarika je ena boljših stvari pri spoznavanju novih krajev"

Na Planetu vas bomo ob nedeljah znova povabili na potep po Sloveniji, saj bo Eva Cimbola z oddajo Planet na obisku predstavljala različne kraje po državi. Oddaja bo na sporedu vsako nedeljo ob 18.15, po informativni oddaji Planet 18. V prvi oddaji, ki bo že to nedeljo, se bomo napotili v Portorož in Piran.

Planet na obisku je v okviru informativne oddaje Planet 18 že lani raziskoval različne kraje po Sloveniji in ob epidemiji covid-19 predstavljal počitniške ideje za kakovostno preživljanje dopustniških dni v naši državi. Tokrat nas bo na potep po Sloveniji povabila Eva Cimbola, ki bo že to nedeljo ob 18.15 v prvi oddaji iz nove serije obiskala Portorož in Piran, naslednjič pa nas bo gostil Bovec.

Tudi v tako znanih destinacijah bo Eva poiskala aktivnosti in kotičke, ki jih še ne poznamo, spoznavali pa bomo tudi gostince in druge turistične delavce, se navduševali nad kulinaričnimi posebnostmi ter različnimi športnimi in kulturnimi aktivnostmi. Slikovita razglednica kraja bo dopolnjena z uporabnimi informacijami, gledalci pa bodo lahko sodelovali tudi v nagradni igri.

Slovenija je polna kotičkov, ki so "kičasto lepi"

"V Sloveniji imamo res ogromno lepih kotičkov, ki so morda manj znani, a noro prijetni, nekateri že kičasto lepi. Ugotavljam, kako zelo lepo se imaš lahko na kakšni turistični kmetiji in podobnih lokacijah in kako tudi otroci v takšnih počitnicah uživajo," pravi Eva, ki dodaja, da ji je ob odkrivanju lepot Slovenije zelo pri srcu tudi kulinarika: "Pravzaprav je to ena boljših stvari pri spoznavanju novih krajev. Obožujem tradicionalnost in zato z veseljem poskusim jedi iz tistega kraja, če so pridelane doma, pa še toliko rajši."

Popotniška oddaja Planet na obisku bo prvič na sporedu že v nedeljo, 30. maja, ob 18.15.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.