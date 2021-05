Voditeljica presenetila Jožeta Potrebuješa: Najprej je samo "čukasto" gledal #video

Priljubljena glasbena skupina Čuki je pred dnevi izdala novo pesem z naslovom Mogoče, za katero je posnela tudi videospot, v katerem v glavni vlogi spremljamo voditeljico oddaje Pri Črnem Petru Jasno Kuljaj. Jasna nam je razkrila, kako je Jožeta Potrebuješa prepričala, da je ravno ona prava za to vlogo in kako težko se ji je bilo vanjo vživeti.

"A veste, da dokler mi ni Jože pred časom dal za poslušati pesmi Mogoče, nikoli pravzaprav nisem razmišljala, da bi lahko s Čuki sodelovala tudi na takšen način. Ko pa sem slišala pesem, sem udarila z roko po mizi, češ, ali ima smisel, da Jože brska po imeniku in išče primerno dekle za spot ali pač vzame to, ki je v danem trenutku pred njegovim nosom," je malce v šali in malce zares povedala Jasna, ki je s Čuki povezana odkar je z Jožetom Potrebuješem pred skoraj petnajstimi leti začela ustvarjati oddajo Na zdravje in zato se ji je zdelo, da je pravi čas, da se pojavi tudi v kakšnem od njihovih videospotov.

Jasna Kuljaj in Jernej Tozon

Ob njenem predlogu je bil vodja Čukov najprej nekoliko presnečen. "Jože je najprej malce 'čukasto' gledal, potem pa je verjetno spoznal, da je bolje sodelovati z nekom, ki je 'pri stvari', kot na način, da narediš avdicijo ali iščeš neko osebo preko nekih kanalov, jo na koncu tudi najdeš, a ta oseba s celotno zgodbo nima nič - je torej najeta in plačana. Povejte mi, kje je tukaj tisti 'žmoht'?" se je zasmejala Jasna.

V spotu priljubljena voditeljica sicer igra dekle, ki fantu povzroča težave, ker se ne zna odločiti, kaj si sploh želi. Priznala je, da se ji v vlogo ni bilo pretežko vživeti. "Nikakor! Točno takšna sem v domačem okolju tudi sama. Morda na zunaj delujem odločna in samozavestna ženska, kar pravzaprav tudi sem, ampak bolj v poslovnem, televizijskem smislu. Zasebno pa sem bolj 'zajček', odvisna tudi sama od konstalacije planetov v nekem trenutku, hormonskega stanja in še marsičesa …Tako da je moj dragi vajen marsičesa, ampak vse to lepo prenaša in ga to prav nič ne spravlja v obup ali kaj podobnega," je povedala vedno nasmejana Jasna.

Ekipa se je na snemanju, ki je potekalo na na plaži v Zambratiji, izjemno zabavala, zabavna dogodivščina pa se je za Jasno začela že na poti do snemalnega prizoršča.

"Zabavno je bilo že samo spravljanje v avto. Z Radom Mulejem sva skupaj odrinila na pot in precej smešen je bil trenutek, ko sva morala v en avto naložiti vse moje stvari. Od oblek in čevljev, do mojega kolesa, ki ga lahko vidite v videospotu, pa še nekaj cvička … Rado pa je moral v avto želel natlačiti še vse svoje gin tonice, kozarce, suknjiče, skratka oba sva se držala za glavo. Nekako sva uspela zaloputniti prtljažnik in se odpeljala proti morju. Glede na to, da se že dolgo nisva videla, sva v avtu obujala spomine na vse dogodivščine izpred let. Rado je že pozabil, kako usodno je povezan z mojo družino, saj sem svojega partnerja spoznala ravno na otvoritvi njegove gostilne Reševalec Mile. Na nek način je Rado zaslužen za to, da imamo danes Anastazijo."

Vsestranska voditeljica nam je ob tej priložnosti zaupala še, da se po končani sezoni oddaje Pri Črnem Petru že veseli tudi dopusta in brezskrbnega poležavanja na plaži. "Letos gremo na Korčulo. Nekaj iz ekipe Pri Črnem Petru se nas je zbralo in vsi skupaj gremo z družinami. To bo popoln odklop!"

Kako se je Jasna Kuljaj odrezala v videospotu, lahko preverite spodaj:

