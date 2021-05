Filmska premiera meseca je Ledeni morilec: Vrnitev

Ledeni morilec je izurjeni plačani morilec Arthur Bishop, katerega značilnost so umori, ki so videti kot nesreče, samomori ali dejanja nepomembnih zločincev. Bishopa je v sedemdesetih odigral legendarni Charles Bronson, v predelavi klasike tega žanra pa ga upodablja priljubljeni akcijski junak Jason Statham. Tokrat si bomo lahko na Planetu ogledali nadaljevanje uspešnice Ledeni morilec: Vrnitev (Mechanic: Resurrection), ki bo v nedeljo, 23. maja, ob 21.30 in bo predvajano premierno na slovenskih televizijah.

V Ledenem morilcu: Vrnitev znova spremljamo Arthurja, ki se je po zaigrani smrti skril v Riu de Janeiru, kjer pa ga najde privlačna Gina, ki ima zanj tudi novo nalogo. Arthur se ji sprva izogiba, toda naposled se vanjo zaljubi. To izkoristi Ginin šef, ki mladenko ugrabi in od Arthurja zahteva, da izpelje tri umore in jih prikaže kot nesreče. Ledeni morilec mora uporabiti vse svoje izkušnje, saj je prva tarča ujetnik v malezijskem zaporu, drugi na seznamu je nevarni vodja preprodajalcev mamil v Avstraliji, tretji pa je bolgarski trgovec z orožjem. Toda divji morilski pohod je poln pasti in smrtonosnih preobratov, zato lahko Arthur zaupa le svojim pestem in orožju …

Poleg Jasona Stathama v filmu igrajo tudi Jessica Alba, oskarjevec Tommy Lee Jones in Michelle Yeoh. Ledeni morilec: Vrnitev je še presegel uspeh svojega predhodnika in ob 40-milijonskem proračunu po svetu zaslužil več kot 125 milijonov dolarjev. Akcijski prizori so tokrat še razkošnejši, Stathamova karizma pa vedno znova prepriča.

Razburljivi konec tedna na Planetu bo sicer dopolnila še pustolovščina Zaklad pozabljenih (National Treasure), ki bo na sporedu v soboto ob 21.30, v petek ob 22.30 pa bo na Planetu akcijski film Možje X (X-Men).

