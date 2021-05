Pevec o prigodi iz otroštva: sestra ga je lovila z nožem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Planet Vau, ki jo lahko po novem spremljate vsako soboto ob 18.30 na Planetu, sta o posebnem skupnem projektu spregovorila pevec Dejan Vunjak in njegova sestra Tina Zavrl.

Dejan Vunjak je v preteklem tednu izdal novo pesem Jutri bom k tebi odšel, ki je ekskluzivno premiero doživela v oddaji Pri Črnem Petru na Planetu. Za skladbo je posnel tudi videospot, produkcijske in režijske vajeti pa je tokrat prvič zaupal svoji sestri Tini. Projekt je bil poseben tudi zato, ker gre za priredbo skladbe njunega očeta, priljubljenega glasbenika Brendija, ob 10. obletnici njegove smrti.

Brat in sestra sta ob tej priložnosti povedala še, po čem se svojega očeta najbolj spominjata, in razkrila nekaj zabavnih prigod iz svojega otroštva. Med drugim tudi to, zakaj je Tina svojega brata preganjala z nožem. Več v zgornjem videoprispevku.

Magazinska oddaja Planet Vau je na sporedu vsako SOBOTO ob 18.30 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.