Manca Špik: Šokirana sem bila, na kakšen odziv je to naletelo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Planet Vau, ki jo lahko po novem spremljate vsako soboto ob 18.30 na Planetu, so pri priljubljeni pevki Manci Špik preverili, kakšna je njena zgodba o objavi na družbenih omrežjih, kjer se je razpisala o samohranilstvu in finančni situaciji, zaradi česar je bila deležna veliko kritik in obtožb.