V magazinski oddaji Planet Vau, ki bo odslej na sporedu ob sobotah, je voditeljica Gaja Prestor gostila nekdanjo tekmovalko šova The Biggest Loser Slovenija, zdaj zelo uspešno podjetnico in vplivnico Indiro Ekić.

Indira Ekić je v oddaji Planet Vau spregovorila o poti, ki jo je prehodila od šova The Biggest Loser Slovenija do danes, ko je uspešna poslovna ženska in ena najbolj prepoznavnih vplivnic pri nas.

Poudarila je, da do svojih sledilcev čuti veliko odgovornost, saj se zaveda vpliva, ki ga ima na mlade punce, in prav zato tudi z nekaterimi objavami rada pokaže, da ni treba biti v vsakem trenutku popoln in brezhiben, da si lahko samozavesten. Priljubljena Štajerka je v oddaji več povedala tudi o svojem novem zelo uspešnem projektu. Več v zgornjem videu.

Magazinska oddaja Planet Vau bo odslej na sporedu OB SOBOTAH ob 18.30 na Planetu.

