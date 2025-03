Letošnji materinski dan, ki ga vsako leto praznujemo 25. marca, bo še posebej čaroben za nekatere Slovenke, ki so v preteklem letu prvič postale mamice. To so vplivnice Katarina Benček, Indira Ekić in Nika Vlahovič, manekenka Pia Bernjak, glasbenica Julija Veleski in športnica Maruša Mišmaš Zrimšek. Prvorojencev sta se razveselili tudi izbranki odbojkarja Jana Kozamernika in Jureta Jankovića.

Materinski dan izvira iz ZDA, kjer ga za razliko od nas praznujejo vsako drugo nedeljo v maju. V Evropi so ga začeli praznovati po prvi svetovni vojni, sprva 15. maja, nato pa se je kot neformalni praznik uveljavil 25. marec. Ob materinskem dnevu se spomnimo na svoje mame in se jim z darilom, kot je šopek rož ali čokolada, zahvalimo za vse, kar so nam dale.

Preverili smo, katere znane Slovenke so se v preteklem letu razveselile prvorojencev.

Katarina Benček

Vplivnica Katarina Benček je deklico Isabello povila avgusta lani. S partnerjem Markom Pavlovićem njenega imena sprva nista delila z javnostjo, kasneje pa sta ga razkrila in pokazala tudi dekličin obraz. Par, ki je skupaj dobrih pet let, je ob naznanitvi novice o naraščaju priznal, da kljub njunim "zrelim letom" na otroka še nista pripravljena, a se v to novo pustolovščino spuščata z "veselimi in predvsem mešanimi občutki".

Ju je pa rojstvo prvorojenke kot par še bolj povezalo, saj sta kljub prvotnemu strahu spoznala, da je življenje v troje lepše. "Ni vedno lahko, ampak ko se nama nasmejiš, je vse takoj pozabljeno," je vplivnica zapisala pod eno od objav. Ljubitelja pustolovščin in potovanj svojo strast delita tudi s hčerko, skupaj so tako obiskali že Sardinijo, Gardsko jezero in Oman.

Marko Pavlović in Katarina Benček se poznata že dalj časa, skupaj pa sta dobrih pet let. Foto: Mediaspeed

Indira Ekić

Junija sta skočila v zakonski stan, dobre štiri mesece kasneje pa postala tudi starša. Nekdanja udeleženka šova The Biggest Loser Slovenija Indira Ekić, ki je danes podjetnica in vplivnica, ter osebni trener Matic Kolenc sta naziv staršev dobila oktobra lani, ko je na svet prijokal njun sin Kai. S tem se jima je uresničila velika želja, kar dokazujeta tudi z objavami na družbenih omrežjih, kjer se prvorojencu večkrat zahvalita, da ju je izbral za svoja starša.

Novopečena zakonca in starša sta se spoznala na snemanju šova The Biggest Loser Slovenija, kjer je Ekić sodelovala kot tekmovalka, Kolenc pa kot osebni trener, ki je tekmovalcem pomagal izgubiti odvečne kilograme. Skupaj sta že sedem let.

Lansko leto smo ju lahko spremljali tudi v šovu Super par, kjer sta zmagala in osvojila denarno nagrado dobrih 41 tisoč evrov. Foto: Mediaspeed

Nika Vlahovič

Tako imenovani "baby boom" med slovenskimi vplivnicami v letu 2024 dopolnjuje Nika Vlahovič, ki se je s partnerjem Markom rojstva deklice razveselila v maju. Takrat sta zapisala, da je to najlepši dan v njunem življenju. Hčerko sta poimenovala Illa in se z njo kmalu po rojstvu iz stanovanja v Ljubljani preselila v hišo na vasi.

Znana slovenska vplivneža sta si pred dvema letoma v krogu ožjih družinskih članov obljubila tudi večno zvestobo. Skupaj z deklico in dvema kužkoma gradita skupno življenje, nedavno so si tako privoščili počitnice na rajskih Maldivih.

Nikin mož Mark je sin slovenskega glasbenika Mikija Vlahoviča. Foto: Mediaspeed

Maruša Mišmaš Zrimšek

Nedavno je prvikrat mamica postala tudi uspešna atletinja iz Kamnika Maruša Mišmaš Zrimšek. Z možem Matejem Zrimškom, s katerim sta se poročila pred dobrimi petimi leti, sta postala starša fantku Marcelu. Državna rekorderka v teku na tri tisoč metrov z zaprekami bo tako letošnje leto posvetila materinstvu.

Urška Kozamernik

Začetek letošnjega leta je bil poseben tudi za slovenskega odbojkarskega reprezentanta Jana Kozamernika, ki je drugega januarja postal oče dečku Leonu. Prihajajoči materinski dan pa bo v ospredju njegova žena Urška, s katero sta pred oltar stopila v letu 2022.

Maxime Pikula

Prvi praznik v vlogi matere bo praznovala tudi Maxime Pikula, žena Jureta Jankovića, s katero sta si večno zvestobo obljubila maja 2023 na Krasu. Njun sin Alexander Zoran, ki sta ga dobila avgusta lani, je dobil ime po dveh prednikih – Maximinem pradedku Aleksandru Rankoviću, nekdanjem jugoslovanskem zunanjem ministru, in Juretovem očetu Zoranu Jankoviću.

Za Maxime je to prvi otrok, medtem ko ima Jure iz prejšnjega zakona z Vesno Janković še sina Valla in hčerko Julio. Njuna zveza je sicer pritegnila veliko pozornosti, saj je bila Pikula pred dobrim desetletjem zaročena z Juretovim starejšim bratom Damijanom Jankovićem.

Jure Janković z mamo Mijo in ženo Maxime Foto: Mediaspeed

Julija Veleski

V začetku oktobra sta se rojstva prvega otroka razveselila tudi glasbenik in radijski voditelj Tim Kores - Kori ter njegova žena Julija Veleski, članica dueta De Liri. Ob rojstvu sina Martina, dečkovo ime sta razkrila šele pred kratkim, sta zakonca zapisala, da je to najsrečnejši trenutek njunega življenja.

"Mali pubec je Martin Kores, ime pa je dobil kot poklon mojemu pradedku, ki je bil eden izmed herojev Maribora iz druge svetovne vojne. Konec oktobra 1941 so ga gestapovci aretirali, bil je zaprt v mariborskih sodnih zaporih in tam so ga na žalost tudi ustrelili kot talca," je glasbenik konec lanskega leta povedal za revijo Lady.

Pia Bernjak

Maja lani se je povečala tudi družina nekdanjega nogometnega reprezentanta Reneja Krhina in manekenke Pie Bernjak. Postala sta starša sinu Romeu, po poročanju revije Lady pa naj bi se pripravljala še na poroko. Kot je nekdanji nogometaš povedal za omenjeno revijo, sta sinu nadela ime po 22-letnem sinu Davida Beckhama, ki je Krhinov velik idol. "Največji ljubezni mojega življenja," pa je pod zadnjo objavo na svojih družbenih omrežjih zapisala manekenka in potrdila, da v družinskem življenju neizmerno uživa.

Rene Krhin in Pia Bernjak bi se morala poročiti že pred rojstvom sina, a manekenka na poroki ni želela biti noseča. Foto: Mediaspeed

Poseben dan tudi za izbranki nekdanjega ministra in mladega nogometaša

Svoj prvi materinski dan bosta praznovali tudi Dhruti Andrijanič, žena nekdanjega ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča, in Špela Vavdi, izbranka mladega slovenskega nogometaša Svita Sešlarja.

Prvorojenk in prvorojencev so se v zadnjem letu razveselile tudi nekatere tuje zvezdnice. Med njimi so igralke Vanessa Hudgens, Margot Robbie, Alexandria Daddario, Skai Jackson in Lily Collins, ki je otroka dobila prek nadomestne matere, manekenke Sofia Richie Grange, Hailey Bieber in Nina Agdal, zaročenka Logana Paula, Frances Cobain, edina hči pokojnega Curta Cobaina, ter Naomi Biden, vnukinja nekdanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna. Prvi materinski dan bosta praznovali še izbranki igralcev Luka Grimesa in Henryja Cavilla.

