"Dobrodošla doma, punčka," je v objavi zapisala Benčkova, njen partner pa je dodal, da je pripravljena na borbo. Kako je deklici ime, nista razkrila.

Na novico o naraščaju so se v komentarjih odzvali številni znani Slovenci, ki so paru čestitali in jima zaželeli srečo. Čestitke so med drugim izrazile Tjaša Kokalj Jerala, Nika Zorjan, Indira Ekić, Tjaša Hrovat Steklasa, Hajdi Korošec Jazbinšek in Tina Gaber.

Na otroka nista bila pripravljena

Da bosta s partnerjem prvič postala starša, je Katarina Benček sporočila marca letos. Takrat je objavila kolaž nosečniških fotografij in dodala pripis: "Življenje bo ..." Zapisala je še, da kljub njunim "zrelim letom" na otroka še nista pripravljena, "ampak dojenček prihaja in midva se spuščava v to pustolovščino z veselimi in predvsem mešanimi občutki". "Vse, kar si želiva, je, da bo zdrav, no, Marko si želi, da bi bil fantek. Zaželite nama srečo," je sklenila 37-letnica.

Benčkovo poznamo kot slovensko vplivnico in podjetnico ter nekdanjo misico in Playboyevo zajčico. S 45-letnim partnerjem Markom Pavlovićem, s katerim sta sodelovala tudi v resničnostnem šovu Super par, se poznata že dalj časa, skupaj pa sta dobrih pet let.

Katarina Benček se je letos potegovala za naziv najbolj fatalne ženske leta 2024. Foto: Mediaspeed

