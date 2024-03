Vplivnica Katarina Benček sporočila veselo novico #foto

"Življenje bo," je ob kolažu nosečniških fotografij na svojem Instagramu zapisala vplivnica Katarina Benček, na njih pa se ji je pridružil tudi njen dolgoletni partner Marko Pavlović, ki je v rokah držal fotografije ultrazvoka otroka.

Benčkova pravi, da kljub zrelejšim letom še nista pripravljena na otroka

"Pravijo, da na otroka nikoli ne moreš biti pripravljen, in kljub najinim 'zrelim' letom tudi midva še nisva. Ampak dojenček prihaja in midva se spuščava v to pustolovščino z veselimi in predvsem mešanimi občutki. Vse, kar si želiva, je, da bo zdrav, no, Marko si želi, da bi bil fantek. Zaželite nama srečo," je še zapisala Benčkova, za katero bo to prvi otrok.

Nosečniške fotografije sta Benčkova in Pavlović posnela na Maldivih, kjer sta dopustovala. Zaenkrat pa vplivnica še ni razkrila spola otroka, prav tako tudi ne, v katerem mesecu nosečnosti je trenutno.

Na veselo novico para so se na družbenem omrežju Instagram odzvali številni znani vplivneži, ki so bili nad novico večinoma presenečeni in so paru čestitali ter mu zaželeli lep čas nosečnosti.

37-letna Benčkova je sicer na medijski sceni kot misica, Playboyeva zajčica, diamantka, instagramerka ali podjetnica prisotna že več kot deset let.

