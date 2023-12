Luksemburška princesa pričakuje prvega otroka

V uradni izjavi, ki jo je luksemburška kraljeva družina objavila na svojem Instagram profilu, so zapisali, da se bodo novega družinskega člana razveselili prihodnjo pomlad, točnega datuma za zdaj niso razkrili. Dvaintridesetletna princesa Alexandra se bo tako skupaj s 35-letnim možem Nicolasom Bagoryjem razveselila prvega otroka.

"Njuni kraljevi visokosti veliki vojvoda in velika vojvodinja z veseljem sporočata, da princesa Alexandra in gospod Nicolas Bagory pričakujeta prvega otroka," so v kraljevi družini zapisali v izjavi za javnost. Dojenček bo postal osmi vnuk velikega vojvode Henrija in velike vojvodinje Marie Terese, Alexandrinih staršev, ki imata poleg princese še štiri sinove, poroča portal People.

"Otrok bo na svet prišel spomladi. Veliki vojvoda, velika vojvodinja in tudi člani obeh družin se pridružujejo tej veliki sreči," je kraljeva družina še zapisala na Instagramu. Princesa Alexandra je rojena leta 1991 in ima diplomo iz filozofije, magistrirala je iz medverskih študij na Irish School of Ecumenics na Trinity Collegeu. Študirala je tudi v ZDA na Univerzi Steubenville in tekoče govori več jezikov, med drugim francosko, angleško, nemško, italijansko in luksemburško.

Princesa Alexandra luksemburška se je s Francozom Nicolasom Bagoryjem poročila letos aprila. Foto: Guliverimage

Letos aprila se je v Luksemburgu poročila s Francozom Nicolasom, ki je sicer študiral politologijo in klasiko. Verski obred je potekal teden dni kasneje v Bormes-les-Mimosasu v Franciji.

Luksemburška princesa je tudi sicer aktivna članica kraljeve družine in je državo že večkrat zastopala ob raznolikih priložnostih, med drugim ob uradnih obiskih v Vatikanu in na olimpijskih igrah. Leta 2017 je med uradnim obiskom sprejela in gostila tudi valižansko princeso Kate Middleton.

