Po težkem prvem porodu nekdanja Exatlonovka presenetila z veselo novico #foto

"Družina Milič se veča. Sem že povedala, da sva jaz in cona udobja skregana. Še takrat, ko ne načrtujemo novih izzivov, nas najdejo sami. Dojenček številka 2, komaj čakamo, da te spoznamo," je na svojem profilu na Instagramu zapisala Eva Peternelj. In dodala: "Mami je zdaj super, Ela se stiska in me ljubčka po trebuščku, tata ima že par sivih las. Skratka, se veselimo tega norega poletja!"

Prvi porod je trajal več kot sedem ur

Evo sicer poznamo kot osebno trenerko, podjetnico in soustanoviteljico znamke Peach Booty Plan ter nekdanjo tekmovalko Exatlona. S partnerjem Žigo Miličem, osebnim trenerjem, sta skupaj približno dve leti. Prvič sta starša postala aprila lani, ko sta se razveselila deklice Ele. Eva je kasneje na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram delila svojo porodno zgodbo, v kateri je povedala, da je bil porod zelo zahteven, trajal je več kot sedem ur, pustil pa je tudi dolgoročne posledice, kot so raztrganine.

V resničnostnem šovu Exatlon je Eva sodelovala leta 2021. Prišla je vse do finala, v katerem je morala šov zapustiti zaradi poškodbe ustnice.

