Norija okoli slovenskih pajkic: nekateri z njimi služijo milijone

Večina podjetij s športnimi oblačili ima podjetje registrirano v dejavnosti trgovina na drobno po pošti ali po internetu, kažejo podatki poslovnega asistenta Bizi. Večinoma so na trgu le nekaj let, njihovi prihodki oziroma čisti dobiček pa rastejo izjemno hitro, kar kaže na izrazito povpraševanje po tovrstnih izdelkih. Povpraševanje se je močno povzpelo predvsem po letu 2020, ko smo bili zaradi epidemije covid-19 več časa doma in nismo obiskovali trgovin, ampak izdelke raje naročali po spletu. Ker so bile omejene tudi športne aktivnosti, se je vse več ljudi začelo gibati doma, za kar so potrebovali udobna športna oblačila.

Podjetje z blagovno znamko Lelosi na vrhu po prihodkih iz poslovanja in čistem dobičku

Absolutno največji zaslužkar na tem področju je kamniško podjetje UVECTO, d. o. o., katerega direktor je podjetnik Matej Slapnik, njihova blagovna znamka Lelosi pa spada med najbolj prepoznavne med slovenskimi pajkicami. V letu 2022 je podjetje ustvarilo slabih 49 milijonov evrov prihodkov iz poslovanja in imelo dobrih pet milijonov evrov čistega dobička. V register je bilo vpisano avgusta leta 2019, kar pomeni, da so večmilijonski imperij zgradili v zgolj štirih letih. Blagovna znamka Lelosi poleg ženskih pajkic ponuja kavbojke, spodnje perilo, perilo za oblikovanje postave, kopalke, pižame, krila, trenirke in dodatke, imajo pa tudi moško in otroško kolekcijo omenjenih izdelkov. Slapnik, po izobrazbi sicer doktor bioznanosti, se je leta 2022 uvrstil na lestvico najuspešnejših srednjih podjetij pri nas, imenovano TOP 101, ki jo vsako leto pripravi revija Finance.

Na drugem mestu te lestvice je podjetje iz Mengša DFVU, d. o. o., ki je lastnik blagovne znamke pajkic Megasstic. Poleg pajkic ponujajo športne majice in elastične pripomočke za vadbo. Lani so ustvarili dobrih 30 milijonov evrov prihodkov iz poslovanja in imeli dobrih 930 tisoč evrov čistega dobička. Leta 2021 so njihovi prihodki iz poslovanja presegali celo lanskega zmagovalca, ustvarili so namreč skoraj 50 milijonov evrov. Lastnik podjetja je Simon Terbovšek, treba pa je poudariti, da imajo poleg znamke Megasstic v lasti še blagovne znamke Smania, Layoners in Mazzaci.

Na tretjem mestu glede na prihodke iz poslovanja najdemo podjetje ONET DIGITAL, d. o. o., ki ima v lasti blagovno znamko pajkic in zgornjih delov Sbrina. Podjetje, katerega direktor je Rok Okrogar, je lani ustvarilo dobrih pet milijonov evrov prihodkov iz poslovanja in imelo 26 tisoč evrov čistega dobička. V lasti imajo tudi blagovne znamke Coolmango, Elefantico, Fit4You, Fizioterapija in Zambo Shop.

Izjemna rast čistega dobička podjetja SWY Brand

Na prvih dveh mestih lestvice najuspešnejših podjetij glede na čisti dobiček prav tako kraljujeta podjetji Uvecto, d. o. o., in DFVU, d. o. o. Na tretjem mestu pa je podjetje SWY Brand, d. o. o., ki ga je julija 2020 ustanovila Primorka Petra Parovel. Njihovi prihodki iz poslovanja in dobiček so se v zadnjih dveh letih izjemno povečali. Lani so namreč ustvarili dobre tri milijone evrov prihodkov iz poslovanja in imeli več kot 655 tisoč evrov čistega dobička. Podjetje poleg ženskih pajkic in športnih oblačil ponuja vsakdanje dodatke in pripomočke za vadbo ter prehranske dodatke, kot so beljakovine v prahu, beljakovinske čokolade in kolagen v prahu. Ponujajo tudi vodene programe vadb za treninge doma ali v fitnesu.

Na lestvici najdemo še podjetja Lanuma, d. o. o., katerega direktor je Luka Merela, Balet, d. o. o., katerega direktorica je Aleksandra Mlakar, v lasti pa ima blagovno znamko Leona, Peach Booty Plan, d. o. o., ki sta ga ustanovila Nik Žujo ter vplivnica in nekdanja exatlonovka Eva Peternelj, AMKG Group, d. o. o., katerega direktor je Aleš Milanovski, v lasti pa ima blagovno znamko Bandasy. Sledijo Invio, d. o. o., katerega direktor je Aljaž Šter, v lasti pa ima mednarodno blagovno znamko Pikaluna, podjetje Aeon Athletics Group, d. o. o., ki ga zastopata vplivnica in osebna trenerka Nastja Možič (prokuristka) ter njen partner Anže Bukovšek (direktor), ter podjetje Alpine Nation, d. o. o., katerega direktorica je Sandra Šuc, v lasti pa ima blagovno znamko Alpine Nation, prej znano kot Alpine Princess. Zadnje podjetje se bolj kot na pajkice za vadbo osredotoča na pohodne pajkice.

Podjetnica Petra Parovel, ustanoviteljica znamke SWY, ki je Slovenijo obnorela s svojimi pajkicami in drugimi športno-modnimi oblačili. Foto: Bojan Puhek

Tri podjetja s povprečno mesečno plačo več kot dva tisoč evrov bruto

Zanimiva je tudi lestvica desetih najuspešnejših podjetij glede na povprečno mesečno bruto plačo na zaposlenega. Na tej prav tako kraljuje podjetje Uvecto, d. o. o., povprečna mesečna bruto plača pa znaša 2.720 evrov. Povprečno mesečno bruto plačo, višjo od dva tisoč evrov, imajo še zaposleni v podjetjih DFVU, d. o. o., in Invio, d. o. o.

Povprečna mesečna plača na zaposlenega se na Biziju, ki podatke pridobiva iz Ajpesa, izračunava na podlagi poročanja o stroških plač in povprečnega števila zaposlenih.

Največ oseb zaposluje mengeško podjetje

Glede na število zaposlenih je med izbranimi podjetji na vrhu lestvice podjetje DFVU, d. o. o., ki zaposluje 61 oseb. Sledijo podjetja Uvecto, d. o. o., ki ima 33 zaposlenih, ter Invio, d. o. o., in SWY Brand, d. o. o., v katerih je zaposlenih po osem oseb.

Najdražje pajkice Alpine Nation, Aeon Athletics in SWY

Preverili smo tudi, koliko stanejo pajkice vseh omenjenih blagovnih znamk. Za primerjavo smo vzeli klasične dolge črne pajkice, po katerih poseže največ uporabnic. Pri vseh smo upoštevali neznižane cene.

Kot je razvidno, ima najvišjo ceno klasičnih črnih pajkic znamka Alpine Nation. Njihove pajkice stanejo skoraj 70 evrov, so pa v nasprotju s preostalimi bolj kot klasični vadbi namenjene pohodništvu. Sledita primorski blagovni znamki Aeon Athletics in SWY, katerih cena je skoraj enaka. Med najcenejšimi so pajkice blagovnih znamk Lanuma in Megasstic.

