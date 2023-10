To so največji zaslužkarji med slovenskimi frizerji

Glede na podatke poslovnega asistenta Bizi je v frizerski dejavnosti registriranih 3.100 subjektov. Največ, kar 95 odstotkov oziroma 2.945 vseh frizerjev, jih ima status samostojnega podjetnika. Med njimi je v letu 2022 največ prihodkov iz poslovanja ustvarilo podjetje Mateja Garbajs, s. p., in sicer več kot 400 tisoč evrov, ter imelo dobrih 24 tisoč evrov čistega dobička. Podjetje s sedežem v Grosuplju ima zaposlenih sedem oseb, povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega pa znaša 1.597,98 evra. Njihov frizerski salon se imenuje MM Styling.

Lassana na vrhu po prihodkih iz poslovanja in čistem dobičku

Zadnja tri leta je razvrstitev štirih najuspešnejših frizerskih podjetij glede na prihodke iz poslovanja enaka.

Absolutno največji zaslužkar je podjetje Lassana, frizerstvo in kozmetika, d. o. o., katerega direktor je David Cukjati. Podjetje je lani ustvarilo dobrih 3,6 milijona evrov prihodkov iz poslovanja in imelo 141.335 evrov čistega dobička. V letu 2022 je zaposlovalo 103 osebe, katerih povprečna mesečna bruto plača je znašala 1.567,64 evra. Lassana poleg frizerskih sicer ponuja še kozmetične in pedikerske storitve. Pohvalijo se lahko z mrežo 15 salonov v Ljubljani, ponujajo pa tudi nakup frizerskih in kozmetičnih pripomočkov, ki jih prodajajo prek svoje spletne trgovine.

Na drugem mestu prav tako zadnja tri leta kraljuje isto podjetje. Gre za podjetje Sojer, d. o. o., katerega direktor je znani ljubljanski frizer Mitja Sojer in zaposluje 90 ljudi. V letu 2022 je ustvarilo dobrih 3,5 milijona evrov prihodkov iz poslovanja in imelo slabih 141 tisoč evrov čistega dobička, medtem ko je v letih 2020 in 2021 zabeležilo več kot 200 tisoč evrov izgub. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je lani znašala 1.138,45 evra.

Podjetje Sojer ima v lasti 11 frizerskih salonov, imenovanih Mič Styling, ki so tako v Sloveniji kot v tujini. Poleg osmih salonov v Sloveniji imajo namreč tudi dva na Hrvaškem, in sicer na otoku Hvar in v Splitu ter enega v srbskem Beogradu. Gre za mrežo najbolj prepoznavnih frizerskih salonov v Sloveniji, kjer skrbijo za pričeske številnih znanih Slovencev, imajo pa tudi svojo frizersko šolo Mič Styling Paul Mitchell. Podjetje je tudi lastnik 33 frizerskih salonov Simple ter spletne trgovine Ludadu.

Na tretjem mestu glede na prihodke iz poslovanja pa najdemo podjetje Pravi raj, drogerija za lase in frizerje, d. o. o., ki je lani ustvarilo slabe tri milijone evrov prihodkov iz poslovanja. Direktor podjetja je Gregor Nagode, prokuristki pa sta Magdalena in Nina Nagode. Podjetje je zaposlovalo 80 oseb, povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega pa je znašala dobrih 1.100 evrov. Pravi raj sicer ne ponuja frizerskih storitev, ampak prodaja produkte, ki so namenjeni tem storitvam.

Ljubljanski frizer Mitja Sojer ima v lasti mrežo 11 frizerskih salonov Mič Styling, ki poleg Slovenije delujejo tudi na Hrvaškem in v Srbiji. Foto: Mediaspeed

Največ čistega dobička Lassani in Sojerju

Podjetji Lassana in Sojer kraljujeta tudi na prvih dveh mestih lestvice desetih najuspešnejših frizerskih podjetij v letu 2022 glede na čisti dobiček. Obe podjetji sta imeli lani okoli 141 tisoč evrov čistega dobička.

Na tretjem mestu glede na čisti dobiček je znano ljubljansko podjetje Med in mleko, d. o. o., ki je imelo lani dobrih 65 tisoč evrov čistega dobička. Med in mleko, katerega direktor je Jaka Kersnik, ima tako kot Lassana in Sojer svojo lastno spletno trgovino, kjer prodajajo izdelke za lase, obraz in telo, v Sloveniji pa imajo tri frizerske salone, in sicer v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Njihovim frizerjem zaupajo znana imena, kot so vplivnica Teja Jugovic, bolj znana kot Cool Mamacita, osebna trenerka in podjetnica Eva Peternelj, pevka Tjaša Hrovat Steklasa, vplivnica Indira Ekić, voditeljica Jasna Kuljaj in številni drugi.

Kakšna je povprečna mesečna plača frizerja oziroma brivca?

Zanimiva je tudi lestvica desetih najuspešnejših podjetij glede na povprečno mesečno bruto plačo na zaposlenega. V letu 2022 je najvišjo povprečno mesečno plačo na zaposlenega imelo podjetje Barbershop Extrem, Kemal Hadžić, s. p., in sicer 3.127,45 evra. Njihove brivske storitve na primer redno izbira raper Challe Salle.

Plačo nad dva tisoč evri so zabeležila še podjetja Studio Joly moško in žensko frizerstvo Jolanda Strah, s. p. (2.424,67 evra), DU, d. o. o. (2.250 evrov), Marjan Filipič, s. p. (2.156,89 evra) in Anja Jug, s. p. (2.150 evrov).

Največ oseb zaposluje Lassana

Lani je imelo največ zaposlenih podjetje Lassana, in sicer 103. Več kot 80 oseb sta zaposlovali tudi podjetji Sojer, d. o. o., ki ima 90 zaposlenih, in Pravi raj, d. o. o., kjer je zaposlenih 80 oseb.

Koga na seznamu pogrešamo?

Nekaterih oseb oziroma podjetij, ki jih poznamo predvsem iz medijev in družbenih omrežij, pa na seznamu najuspešnejših frizerskih podjetij ni.

Eden od najprepoznavnejših frizerjev v Sloveniji je na primer Kristijan Skamljič, ki deluje pod imenom Kiki's hair in je znan kot "zvezdniški frizer". Nanj namreč prisegajo številni slovenski pa tudi tuji glasbeniki, igralci in voditelji. Je sicer ustanovitelj podjetja Kristijan Dizajn, d. o. o., a njegovi finančni podatki za leto 2022 niso na voljo. Skamljič ureja pričeske za fotografiranje modelov, snemanje videospotov ali televizijskih oddaj, promocijska fotografiranja in razne prestižne dogodke. Že več let med drugim sodeluje s pevkami Natalijo Verboten, Niko Zorjan, Ines Erbus, Marjetko Vovk, Rebeko Dremelj, Manco Špik in Majo Keuc ter balkansko divo Nedo Ukraden.

Med vidnejšimi frizerji je tudi Boris Dragan, ki se poleg friziranja ukvarja tudi z ličenjem in največ sodeluje s pevko Špelo Grošelj. Dragan ima status samostojnega podjetnika, a njegovi finančni podatki niso na voljo (finančni podatki običajno niso na voljo pri samostojnih podjetnikih normirancih, ki niso zavezani za predložitev letnega poročila in finančnih podatkov).

Frizer Boris Dragan in pevka Špela Grošelj na nedavnem koncertu Jana Plestenjaka v Križankah Foto: Mediaspeed

Podatki so bili iz poslovnega asistenta Bizi pridobljeni 25. septembra 2023.