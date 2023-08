Kdo od slovenskih igralcev je lani zaslužil največ?

Med slovenskimi igralci, ki zaslužijo največ, so Vid Valič, zakonca Branko Đurić in Tanja Ribič Đurić, Tadej Toš, Jurij Zrnec in Lado Bizovičar.

Med slovenskimi igralci, ki zaslužijo največ, so Vid Valič, zakonca Branko Đurić in Tanja Ribič Đurić, Tadej Toš, Jurij Zrnec in Lado Bizovičar. Foto: Mediaspeed

Glede na podatke poslovnega asistenta Bizi ima večji del slovenskih igralcev svoja podjetja registrirana v dejavnostih umetniško ustvarjanje in umetniško uprizarjanje. V vseh omenjenih dejavnostih je skupno vpisanih 5.650 podjetij.

Prvi na lestvici prihodkov iz poslovanja v letu 2022 je ustvaril dobrih 260 tisoč evrov prihodkov, prvi na lestvici čistega dobička v letu 2022 pa dobrih 98 tisoč evrov dobička. Vsi iz prve deseterice na lestvici po prihodkih so leto 2022 končali z višjimi prihodki kot v letih 2021 in 2020 z izjemo podjetja Tanara, d. o. o., katerega lastnik in direktor je Ranko Babić, ki je leto 2020 končal z dobrimi 15 tisoč evri več kot lani.

Največ prihodkov iz poslovanja ustvarilo podjetje Vida Valiča

Na lestvici tistih, ki so v letu 2022 glede na prihodke iz poslovanja zaslužili največ, tako kraljuje podjetje Jaba Daba, d. o. o., katerega lastnik in direktor je Vid Valič. Ta je tudi direktor podjetja Valič teater, d. o. o., katerega lastnik pa je dramski igralec in filmski režiser Iztok Valič, oče Vida in Domna Valiča. Podjetje Valič teater, d. o. o., je leta 2022 ustvarilo 11.250 evrov prihodkov iz poslovanja. Vid ima tudi svoj s. p., in sicer Huda mravlja, Vid Valič, s. p.

Valiču na lestvici največjih zaslužkarjev glede na prihodke iz poslovanja sledi podjetje zakoncev Branka Đurića in Tanje Ribič Đurić Orangel, d. o. o. Branko Đurić je lastnik in prokurist podjetja, Tanja Ribič pa je direktorica. Podjetje je lani ustvarilo 217.244 evrov prihodkov iz poslovanja in imelo 56.715 evrov čistega dobička. Na tretjem mestu je podjetje Toš, d. o. o., katerega lastnik in direktor je Tadej Toš. V letu 2022 je podjetje ustvarilo dobrih 200 tisoč evrov prihodkov iz poslovanja.

Na seznamu desetih najuspešnejših podjetij slovenskih igralcev leta 2022 najdemo še Kukuc gledališče, d. o. o., katerega direktorica je Urška Raščan, Periskop, d. o. o., ki je v lasti Lada Bizovičarja, podjetje Nika Škrleca Rumena zavesa, d. o. o., Nasmejal vas je Saša Stare, s. p., ki pa se v medijih pojavlja kot Sašo Stare. Sledijo še podjetje Jurija Zrneca Hudo, d. o. o., Družinsko gledališče Kolenc, katerega direktorica je Ana Kolenc (podjetje je imelo v letu 2022 tri zaposlene), in Tanara, d. o. o., ki pa je v lasti že prej omenjenega Ranka Babića.

Podjetje Rumena zavesa, d. o. o., katerega lastnik je dramski igralec in televizijski voditelj Nik Škrlec, je imelo v letu 2022 dobrih 112 tisoč evrov prihodkov iz poslovanja. Foto: Mediaspeed

Največ čistega dobička imel Tadej Toš

Na lestvici največjih zaslužkarjev v letu 2022 glede na čisti dobiček pa kraljuje podjetje Tadeja Toša, Toš, d. o. o., ki je imelo lani 98.419 evrov čistega dobička. Na drugem mestu je podjetje Orangel, d. o. o. (Branko Đurić in Tanja Ribič Đurić), na tretjem pa Jaba Daba, d. o. o. (Vid Valič).

Med deseterico so še Kukuc gledališče, d. o. o., Urške Raščan, Tanara, d. o. o., Ranka Babića, Nasmejal vas je Saša Stare, s. p., Gregor Čušin, s. p., Jure Ivanušič, s. p., Periskop, d. o. o., Lada Bizovičarja in Družinsko gledališče Kolenc (Ana Kolenc).

Igralec Jure Ivanušič je partner Nane Forte, hčerke umrlega predsednika Janeza Drnovška. Foto: Mediaspeed

Koga bi na seznamu še pričakovali?

Številnih slovenskih igralcev, ki jih spremljamo v filmih, serijah ali gledaliških predstavah, pa na seznamu ne najdemo. Med njimi je na primer Sebastian Cavazza, ki ima status samostojnega podjetnika, a njegovi finančni podatki niso na voljo (finančni podatki običajno niso na voljo pri samostojnih podjetnikih normirancih, ki niso zavezani za predložitev letnega poročila in finančnih podatkov).

Cavazza ima sicer stoodstotni delež v podjetju Manimal, d. o. o., ki je imelo v letu 2022 7.450 evrov prihodkov iz poslovanja. Podobno velja tudi za Jerneja Kuntnerja, ki ima status samostojnega podjetnika, vendar njegovi finančni podatki niso na voljo. Ta je tudi lastnik podjetja Mercatori, d. o. o., ki lani ni imelo prihodkov.

Na seznamu največjih zaslužkarjev med igralci bi pričakovali še številne, ki pa imajo tako kot Cavazza in Kuntner status samostojnega podjetnika ali igralca, a njihovi finančni podatki niso na voljo. Med njimi so Gojmir Lešnjak, Tina Gorenjak, Katarina Čas, Inja Zalta, Ajda Smrekar, Bojan Emeršič, Rok Kunaver, Tjaša Železnik, Klemen Slakonja, Mojca Fatur, Domen Valič in drugi.

Ajda Smrekar in Sebastian Cavazza ne sodelujeta le poslovno, saj sta že več let par tudi zasebno. Foto: Mediaspeed

Podatki so bili iz poslovnega asistenta Bizi pridobljeni avgusta 2023.

