Primorka, ki je obnorela Slovenijo: Pri 30 letih imam, kar sem si vedno želela

Če hčerka ne bi želela prevzeti njenega podjetja, ne bi bila užaljena. "Me ni strah niti prodati na neki točki, če bi videla, da nimam več strasti do tega." Foto: Bojan Puhek

"Cilj, ki sem ga imela, sem nekako dosegla, torej da sem srečna, da mi ni treba gledati, da je kruh v akciji, da lahko otroku omogočim marsikaj, da imam moža, s katerim se imava dobro. Zdaj bi pa rada gradila na tem. Sem na točki, ko je vse dobro, in se bojim, da bo kaj narobe. Pri 30 letih imam to, kar sem si vedno želela imeti," je povedala podjetnica Petra Parovel, ustanoviteljica znamke SWY, ki je Slovenijo obnorela s svojimi pajkicami in drugimi športno-modnimi oblačili.

Kdo je Petra Parovel?



Pravi, da v podjetju SWY dela "vse in nič". Foto: Bojan Puhek



Petra je tudi mama štiriletne hčerke, žena in gospodinja, ki v natrpanem urniku vseeno najde čas zase in za svojo družino. V življenju ji največ pomenita družina in zdravje, po poklicu pa je diplomirana kineziologinja in certificirana prehranska svetovalka.



Kako se je začela zgodba znamke SWY?

V življenju sem vedno želela narediti nekaj več. In ko sem se na neki točki zaljubila v šport oziroma v fitnes, sem vedela, da hočem delati nekaj v tej smeri. Nisem vedela točno, kaj, ampak vedela sem, da hočem. In ko je padla ideja, to je bilo pred kar nekaj leti, ko pajkic v Sloveniji še ni bilo, sem začela delati v tej smeri.

Od kod ste črpali znanje za ustanovitev podjetja?

Nimam ga (smeh, op. p. ). Sem čisto brez znanja (smeh, op. p. ). Pomagali so mi Google, računovodja, malo pa občutek.

Kaj je vaša naloga v podjetju?

Vse in nič. Načeloma dobivam ideje za kreacije in dizajne, jih izrišem, dogovarjam se z večino proizvajalcev in, seveda, vodim ekipo. Ne gre samo za ideje o dizajnih, ampak tudi to, v katero smer bo šlo podjetje, v smislu pop up trgovin in kako se bodo stvari razvijale. Večinoma to. In predajam e-pošto naprej.

Petra je mama štiriletne hčerke, žena in gospodinja, ki v natrpanem urniku vseeno najde čas zase in za svojo družino. Foto: Bojan Puhek

Koliko ljudi imate zaposlenih? Se nameravate v prihodnosti še širiti?

Zdaj nas je 15. Ja, seveda. Zagotovo.

Kako ste na začetku vlagali v promocijo znamke?

Razvijati se je začelo prek mojega profila na Instagramu, ki je kar močen. Glede na to, da je objave videlo določeno število ljudi, mi ni bilo treba nikogar plačevati. In potem so vplivnice, ki so sledile meni, z veseljem delile naprej, ko sem jih pocukala za rokav, ker so me poznale. In tu se je začela ustvarjati zgodba. Oglase smo začeli pripravljati šele zdaj. Tako, počasi. Ampak moj kanal je bil in še vedno je, odkrito, glaven.

Kako se vaše podjetje oziroma predvsem oblačila razlikujejo od drugih na tem področju?

Zgodbe so podobne, ne sicer od vseh, ampak veliko zgodb je podobnih. Mogoče se SWY razlikuje zaradi tega, ker je zasnovan na obrazu, torej da sem zadaj jaz. Zaradi grajenja skupnosti, ker je zadaj neki obraz, s katerim se lahko povežejo, predvsem pa zaradi transparentnosti, odkritosti in pristnosti. Najbolj to. Za tujino bo seveda drugače, zato bomo morali tudi pristopiti drugače.

Kot je povedala, znanja za ustanovitev podjetja ni imela, so ji pa pri tem pomagali Google, računovodja in občutek. Foto: Bojan Puhek

Ste zadovoljni z ravnjo, na kateri je vaše podjetje oziroma oblačila? Ali je mogoče še kaj izboljšati?

S podjetjem ja, z oblačili pa ne. Ne da niso kakovostna, daleč od tega, samo ko mi nekdo reče, da je to najbolj kakovostno oblačilo, ki ga je kadarkoli imel, jaz vem, da ga lahko tudi izboljšamo, tako da nikoli nisem prepričana "Aha, to je to". Oziroma če pridem do tega, da je to to, me en teden drži in potem že mislim, da bo nekaj treba spremeniti. Tu pa recimo ne moremo biti tako transparentni, ker potem bi izpadlo, kot da naročiš pet ali deset tisoč kosov in po enem tednu rečeš "Dober kos je, ampak nekaj mu manjka." Kosi so kakovostni, ampak vem, da se da stvari vedno tudi izboljšati.

Kako pa nameravate še izboljšati kakovost oblačil?

Z novim proizvajalcem, novimi materiali in vlaganjem v različne šive.

Bi si želeli, da podjetje SWY postane svetovno znano? V katere države pošiljate svoje izdelke?

Svetovno mogoče ne, ker je to prevelik korak, evropsko pa ja. Zdaj pošiljamo v Italijo, na Hrvaško, Nizozemsko, poskušamo tudi v Romunijo, ampak ne gre, celo iz Anglije imamo nekaj naročil. Počasi. Ampak zdaj smo se malo bolj osredotočili na Italijo, Hrvaško in Nizozemsko.

Lahko v prihodnosti pričakujemo fizično trgovino SWY?

Kaj bi svetovali tistim, ki si želijo tudi sami stopiti na podjetniško pot z zamislijo oziroma izdelkom, v katerega verjamejo?

Vrzi se ven, bodi transparenten, ker tako te ljudje začutijo in vedo, da boš dal nekaj pristnega. Način, kako sporočaš stvari, izraža to, da vedo, kakšen izdelek bodo dobili. Pokaži, da verjameš vanj (v izdelek), in naj te nič ne drži nazaj. "Do it, now!" (Naredi to zdaj, op. p.) Včeraj (smeh, op. p.).

Večkrat ste povedali, da ste v fitnes začeli hoditi zaradi celulita. Je danes še vedno tako?

Ne. Ne da me celulit ne briga več, daleč od tega, ampak to ni stvar, s katero se obremenjujem. Kakšen dan se pogledam v ogledalo in si rečem, "Daj, Petra, spravi se k sebi." Ampak ne. V fitnes zdaj hodim zaradi glave. Ko grem v fitnes in si v ušesa dam slušalke, se mi zdi, da je to res čas zame. In takrat začnejo ideje švigati. Dobim ideje za nove kose, s kom sodelovati, ideje za različne dogodke, sejme, takrat dobim največ idej.

Po poklicu je diplomirana kineziologinja in certificirana prehranska svetovalka. Foto: Bojan Puhek

Torej se ne obremenjujete s svojo postavo in s tem, kako ste videti?

Mislim, nikoli ne bom rekla, da je to to, da me ne briga, kako sem videti. Me briga, kako sem videti, nisem pa manj samozavestna, ker mogoče postava ni več takšna, kot je bila pred leti. Počutim se dobro, ker vem, da sem zdrava, ker se ne obremenjujem več s hrano, treningi, in zaradi tega sem zadovoljna s sabo.

Kakšne napake ljudje najpogosteje delamo, ko se odločimo, da želimo shujšati ali preoblikovati postavo?

Ekstremi, to je prvo. Torej ekstrem iz tega, da greš z nič na ekstremno vadbo in s popolnoma nezdrave hrane na neke konkretne omejitve. To je po mojem mnenju prva stvar. Če začneš počasi, ne gledaš na daleč in široko, ampak na kratko, potem pač vse pade v vodo. Absolutno se strinjam, da si zadaš tudi kratkoročne cilje, ker brez kratkoročnih ciljev je tisti dolgoročni zelo predaleč in težko prideš do njega, težko vidiš, kaj boš lahko čez dve leti ali tri. Tako da ja, treba je imeti kratkoročne, predvsem pa dolgoročne cilje.

Od kod črpate motivacijo za fitnes?

Motivacija pride in gre. To vemo. Ko je ni, si dovolim je ne imeti, ker vem, da je motivacija samo en delček vsega tega, kar počnem. Če imaš cilj tako velik oziroma vizijo tako visoko, si ambiciozen, to ni pogojeno z motivacijo, to je enostavno pogojeno s tvojo željo. Želja je tista, ki me vodi naprej.

Ste kdaj razmišljali, kaj bi bili, če ne bi imeli svojega podjetja in se ne bi ukvarjali s fitnesom oziroma športom?

Kako usklajujete službo z družinskim življenjem?

Težko, zelo težko. Tisti, ki mi rečejo, da najdeš neko ravnovesje in je potem vse v redu, ni. Nisem še tam in ne verjamem, da kadarkoli bom, ker ko neka stvar raste, ji moraš posvečati vedno več energije. Tebi pa energije ne raste, z leti večinoma le upada. Ko se nečesa lotim, se trudim biti vsaj 70-odstotna. Če se bom v podjetju lotila nečesa, poskusim za 30 odstotkov odmisliti družino. Ko sem z Emili (hčerko, op. p.), poskusim za 30 odstotkov odmisliti službo.

Če se ne motim, vaš mož Mitja pred časom še ni bil zaposlen v vašem podjetju. Zakaj se je odločil, da zapusti prejšnjo službo in se pridruži vaši ekipi?

Ker je imel zelo naporno službo in smo se videli zelo malo, ne samo midva, ampak tudi s hčerko. In stresno je bilo. Delal je ob koncih tedna in rekel, da mu tam umirajo možganske celice (smeh, op. p.). Bilo je pač rutinsko delo. In zaradi tega je iskal nekaj več. Rekla sem mu, da lahko poskusi pri nas in bomo videli, kaj bo, v najslabšem primeru bo pač našel nekaj drugega. Zdaj načeloma že eno leto in pol lepo sodelujemo.

Prej je delal v Luki Koper. Služba je bila dobra, plača je bila dobra, vse je bilo dobro, ampak ob koncih tedna je delal po 12 ur, prost je bil komaj vsak drugi konec tedna, urniki so bili grozni, saj je delo tudi triizmensko. Ni bilo ravno v redu za družino, niti za naju. Če je bila možnost za nekaj boljšega, zakaj je ne bi izkoristili. Ni bilo slabo, ampak se nam je pokazala boljša priložnost. Zdaj pa dela 24/7 (smeh, op. a.). Ampak je zadovoljen, ker lahko nekaj ustvarja in ker čuti, da nečemu pripada.

Izdelke poleg Slovenije pošiljajo tudi v Italijo, Romunijo, Anglijo, na Hrvaško in Nizozemsko. Foto: Bojan Puhek

Imate štiriletno hčerko. Si v prihodnosti želite še kaj otrok?

Zdaj ne, mogoče enkrat v daljni prihodnosti. Mogoče čez kakšna tri leta. Ko še malo pozabim na vse, kar je prineslo zraven. Mož si pa želi več otrok, imel bi jih že pred tremi leti. On bi imel tudi tri otroke, če bi jaz odobrila. Ampak ne odobrim (smeh, op. p.).

Si želite, da bi hčerka nadaljevala vaš posel?

Niti ne, nimam neke potrebe po tem. Me ni niti strah prodati na neki točki, če bi videla, da nimam več strasti do tega. Ampak za zdaj je strast še prevelika. Če hčerka ne bi hotela prevzeti, ne bi bila užaljena. Naj dela, kar želi. Zadnjič mi je rekla: "Mama, jaz hočem biti balerina, nočem delati v SWY." Pa sem ji rekla, "Dobro, bodi balerina" (smeh, op. p.). Ko sem začenjala svoje podjetje oziroma ko sem dobila željo začeti svoje podjetje, sem želela bodočim otrokom omogočiti, da lahko počnejo tisto, kar želijo. Tako da če mi bo rekla, da hoče biti balerina, bomo poskusili, da bo balerina.

Kako med tako napornim urnikom najdete še čas zase, na primer za fitnes?

Saj ne da je urnik tako naporen, bolj je stresno in veliko stvari mi hodi po glavi. Ker veš, da je vse odvisno od tebe. Ko pridem v skladišče in mi rečejo, da je danes samo sto naročil, so oni (zaposleni) sicer veseli, da morajo zapakirati samo sto naročil, mene pa skoraj zadene kap. Zakaj imamo samo sto naročil? Kaj se dogaja? Kaj je narobe? (smeh, op. p.). Tako da bolj je stres kot drugo. In zaradi tega se mi zdi, kot da potrebujem – ne vem, ali je to zaradi let ali načina življenja – vedno več spanja in vedno več časa zase. Če bi toliko časa zase, kot ga imam zdaj, imela pred tremi leti, bi bila veliko bolj sproščena. Zdaj ga je pa pač premalo, ga moram imeti še več.

Njen mož Mitja je bil, preden se je pridružil njeni ekipi, zaposlen v Luki Koper. Foto: Bojan Puhek

Sto naročil dnevno je torej malo?

Ja, sto naročil je malo. Če jih je dvesto brez nobenih akcij, je okej, super. Če jih je pa sto, je pa že panika.

Ali, ko najdete čas, radi potujete? Katero je vaše najljubše potovanje?

Ja. Zdaj smo bili na Mavriciju, kjer je bilo zelo lepo, ampak ne vem, ali mi je bilo to najljubše potovanje. Potovanja niso pogojena s tem, da je destinacija lepa, ampak bolj s spomini, ki jih imam. Mislim, da je bilo najlepše, ko še ni bilo Emili, in to na Sardiniji, ko sem bila samo z Mitjo. In upam, da bomo z Emili lahko ustvarili še kakšen takšen konkreten spomin.

Kako je sicer videti vaš dan?

Zbudim se načeloma pred Emili in Mitjo in grem v službo z Mitjevim bratom (smeh, op. a.). Ker pač nimam svojega avta. Poleti lahko grem z motorjem, pozimi hodim pa z njim. Najprej grem v službo ali pa v fitnes, eno ali drugo. In potem sledi ves stres v službi, vse stvari, ki jih moram opraviti. Potem se trudim iti po Emili, da ne gre mož. Potem smo večinoma do sedmih ali osmih v Kopru, ali grem v fitnes, nazaj na sedež podjetja z Emili ali pa gremo na kakšna igrala. In potem grem zvečer spat. Čisto običajen urnik v bistvu.

V življenju ji največ pomenijo družina, zdravje in "wellbeing". Foto: Bojan Puhek

Zelo aktivni ste tudi na družbenih omrežjih, kjer imate ogromno sledilcev. Se dojemate kot vplivnico oziroma kot nekoga, ki je za vzor drugim?

Ja, se. Veste, zakaj? Na začetku se nisem imela, ko so pa začela dekleta hoditi do mene in sem videla, da dejansko imam neki vpliv. Pa naj bo to, da se je dekle rešilo iz anoreksije zaradi tega, ker delim sporočila, kot so "pojej tisto čokolado", ali zaradi tega, ker si je upalo pustiti službo in ustvariti svoje podjetje, pa tudi moški, konec koncev, ko me poslušajo o določenih stvareh, znajo narediti premik v glavi. Zaradi tega se počutim vplivnica, ne zaradi tega, ker prodam tisto, kar objavim. Sodelovanj nimam dosti.

Ali je Instagram vaš vir zaslužka?

Odprl mi je vrata v vir zaslužka. Jaz hočem, da bi se SWY oddaljil od mene. Ker je zelo velik pritisk, da veš, da imaš v podjetju 15 ljudi, ki so odvisni od tvojega obraza. Tako da če bom kadarkoli na Instagramu kaj narobe povedala, sem zaradi tega lahko konkretno linčana in SWY pade. Kaj bo potem delalo 15 ljudi? Teh 15 ljudi ima tudi družine. Imajo otroke. In zato bi rada to nekako ločila. Ker se ne počutim perfektno in vem, da na Instagramu pogosto delim stvari, ki jih mogoče ne bi smela, a jih, ker bi rada pokazala običajno življenje. Imam življenje, v katerem delam napake, pozabim na predstave in pozabim na kombinezon, ko grem smučat.

Ali večinoma nosite le oblačila znamke SWY?

Ja (smeh, op. p.).

Pozimi se v službo vozi z moževim bratom, poleti pa največkrat z motorjem. Foto: Bojan Puhek

Se vam je že kdaj zgodilo, da vas je nekdo v tujini ustavil in vprašal, kje ste kupili oblačila, ki jih nosite?

Ja, v bistvu je šla sodelavka v Ameriko in so jo tam spraševali, kje se kupi trenirka, ker je odlična. V Italiji so gledali dekleta, ko so šla na fotografiranje. Niso vprašali mene neposredno, ampak tista dekleta, tako da ne vem, ali so se zanimali za nakup.

Kaj vam v življenju pomeni največ?

Družina, zdravje in "wellbeing".

Vas na ulicah pogosto ustavljajo?

Odvisno, kje. V Ljubljani več, v Kopru ne, v Mariboru pa največ. To mi je všeč, čeprav mi je bilo nekajkrat že preveč. Primer: ko sem bila z Emili nekoč na plaži, sta prišli do naju dve mlajši dekleti. To, da mlajši, ki imajo manj občutka za osebni prostor, prihajajo do tebe, se je začelo s TikTokom. Jaz sem bila torej z Emili in sem šla na plažo, da bi malo odklopila, da bi se ji posvetila, a sta prišli ti dve dekleti in bili z nama dve uri. Takrat mi je bilo to malo preveč. Emili je sicer zelo sramežljiva. Ko kdo pride do nje in preveč sili vanjo, vidim, da je tesnobna. Takrat mi je recimo preveč. Meni osebno to ni težko, a tukaj mi je pomembna ona. Nimam pa težav s tem, če se želijo ljudje fotografirati z mano.

Imate poleg podjetja in družine v življenju še kakšne cilje?

Cilj, ki sem ga imela, sem dosegla, torej da sem srečna, da mi ni treba gledati, da je kruh v akciji, da lahko otroku omogočim marsikaj, da imam moža, s katerim se imava dobro. Zdaj bi pa rada gradila na tem. Obdržala to, to je prva stvar, ker sem na neki točki, ko je vse dobro, in se bojim, da bo kaj narobe. Pri 30 letih imam to, kar sem si vedno želela imeti.

Kakšnih posebnih hobijev pa nimate?

Druženje, žuranje (smeh, op. a.). To imam. Ampak vse v mejah normale.

S svojo postavo se ne obremenjuje, saj ve, da je zdrava. Foto: Bojan Puhek