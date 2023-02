Gorenjka, ki je s svojo kozmetiko postala zvezda družbenih omrežij

Ker ni našla rešitve za težave s kožo pri hčerki, je Katarina Fajfar kar sama namešala mazilo in presenečeno ugotovila, da resnično pomaga. Kmalu je to postalo prava uspešnica med materami na družbenih omrežjih, nato pa je Katarinina strast do kozmetike prerasla v uspešen posel. Zdaj je kozmetika SkinFairytale ena od bolj prepoznavnih znamk naravne kozmetike v Sloveniji, s prvotnih sedmih je število različnih izdelkov zraslo na že skoraj 40, naslednji korak pa je širitev v tujino.

Kako se je začela zgodba kozmetike SkinFairytale?

Delala sem kot vzgojiteljica predšolskih otrok, me pa kozmetika že od nekdaj zanima, še posebej naravna kozmetika. Ko sem pred devetimi leti dobila hčerko, je imela težave s pleničnim izpuščajem. Preizkusila sem skoraj vse, kar je bilo mogoče dobiti v lekarni, zdravila na recept, a nič ni pomagalo.

Potem pa mi je partner predlagal, naj poskusim mazilo namešati sama, češ da že tako ali tako ves čas doma nekaj "pacam". Do takrat so bila to predvsem masažna olja in podobno, nato pa sem se vendarle lotila in zmešala mazilo. No, to mazilo je na hčerkini koži rezultate v resnici pokazalo čez noč, še sama sem bila presenečena.

Istočasno so na družbenih omrežjih in spletnih forumih tudi druge mamice spraševale, kako naj pomagajo otrokom s pleničnimi izpuščaji, in napisala sem jim, da sem hčerki sama namešala mazilo, da jim lahko pošljem vzorčke in naj poskusijo ter mi sporočijo, kakšen bo rezultat.

Nastal je pravi "bum", doma v kuhinji sem tega mazila pripravljala vedno več in na koncu prišla do tega, da sem vse, kar sem zaslužila z delom v vrtcu, vložila v to. Takrat sem se zavedela, da tako ne bo šlo več naprej.

Kako ste razvili recepturo mazila?

Vsega, kar vem o tem, sem se naučila sama, znanje sem črpala iz knjig in s spleta. Vse študije o sestavinah so dostopne na spletu, le znati jih moraš poiskati, predvsem pa te ta tematika mora zanimati.

Zanimalo me je, kako določene sestavine vplivajo na kožo, ali res dajo to, kar obljubljajo. Enako je bilo pri mazilu za atopični dermatitis. Zavedam se, da vzrok zanj tiči globlje, ne moremo le negovati kože, ampak je treba delati sistematično s celim telesom, krepiti imunski sistem ... Vse to sem proučila, nato pa kupila sestavine, za katere sem vedela, da so primerne za takšno kožo, in zbrala skupino mamic, ki so bile pripravljene te sestavine preizkušati. Testirale smo vsako posebej, da smo videle, kako se koža vede, in izkazalo se je, da so vse sestavine, ki veljajo kot odlične za atopično kožo, na primer lanolin, ognjič, olivno in mandljevo olje, najslabša izbira. In vse te sestavine so v splošno razširjenih izdelkih za atopično kožo. Takrat mi je postalo jasno, zakaj ne pomagajo.

S pomočjo tega testiranja je nastal Atopic Balm, naš najbolj prodajan izdelek, ki lajša srbečico. Vedno pa poudarjam, da je pri atopičnem dermatitisu potrebno sistemsko reševanje težave. Samo kreme, tudi moje, v katere sicer verjamem, ne bodo dovolj.

Kako pa so bili videti vaši podjetniški začetki?

Od nekdaj sem umetnica, želim si ustvarjati. Poslovno žilico sicer imam, toda vsa birokracija, ki je v ozadju vsakega podjetja, mi ni niti malo dišala. Nisem vedela, kje in kako začeti, na koga se obrniti, in vsi odzivi so kazali na to, da se s tem ne bom ukvarjala, ker je prezapleteno.

Vsi so mi govorili, da se s tem že vsi ukvarjajo, da sem le še ena, ki bi delala naravno kozmetiko, in da nima smisla, da bom imela le veliko stroškov. Jaz pa sem vedela, da je to, kar izdelujem, res učinkovito.

Nato pa sem spoznala svojega zdajšnjega poslovnega partnerja Mateja. Zanj pravim, da predstavlja možgane tega podjetja, medtem ko sem jaz srce. On mi je takrat dejal, da je vse mogoče, da imam ogromno znanja, predvsem praktičnega, in predlagal mi je, da se lotiva posla.

Poiskala sva laboratorij in prinesla formulacije za izdelke, ob katerih so se zelo začudili, češ da so prebogate, da se kozmetični izdelki ne izdelujejo tako, temveč je v njih praviloma le malo učinkovine, s katero se nato oglašujejo. Opozarjali so me, da bo cena s takšnimi sestavinami previsoka in da se izdelki ne bodo prodajali, jaz pa sem bila prepričana o nasprotnem. Vedela sem, da bodo ljudje pripravljeni plačati več, če bo izdelek učinkovit. Poceni, a neučinkovitih izdelkov je na trgu že več kot dovolj.

S tem laboratorijem sodelujemo še zdaj in mi priznavajo, da si niso niti malo predstavljali, da nam bo tako zelo uspelo.

Koliko pa ste vlagali v promocijo? Zdi se, da se glas o vaši kozmetiki širi predvsem prek družbenih omrežij.

Ko sva začela in pokrila stroške certifikatov, zaloge, embalaže ter vsega drugega, denarja za promocijo skoraj ni bilo. Na Facebooku sem odprla skupino in vanjo povabila starše, s katerimi sem testirala sestavine in formulacije, mamice sem prosila, naj se posnamejo in povejo svoje iskreno mnenje o izdelkih, in to sem delila naprej na svojem profilu. Tako se je začelo valiti, bilo je noro, skoraj tri leta sva delala brez kakršnegakoli oglaševanja, šele nato sva si lahko privoščila plačati vplivneže, prej sva v zameno lahko ponudila le izdelke.

Klasičnega oglaševanja nimamo niti zdaj, veliko pa je promocije "od ust do ust". Kot je to bilo nekoč – ko ti je bilo nekaj všeč, si to povedal komu, ki si ga poznal, in nato se je to širilo naprej. Prodajamo se s tem, ko lahko pokažemo realne rezultate.

Veliko je podjetij, ki so jih ustanovili mojstri trženja, imajo poceni izdelek in so dobri v oglaševanju. Pri nas pa je bilo ravno obratno, jaz o oglaševanju nisem imela pojma, sem pa vedela, kako narediti odličen izdelek. Zato mi ni bilo treba zavajati in tudi zdaj, ko nas je v podjetju že deset, vedno poudarjam, da nočem nobenega napihovanja, nobenega povzdigovanja sestavin, ki so trenutno v trendu. Kozmetika ima pač določen domet in jaz zagovarjam to, da ljudem poveš dejstva, kaj lahko določen izdelek doseže. Prislužiti si hočem zaupanje, da ljudje vedno, da so pri tebi varni in da jih ne zavajaš.

Kozmetika, sploh negovalna, v zadnjih letih doživlja pravi bum, množijo se blagovne znamke, veča pa se tudi zanimanje ljudi za nego kože. Se vam zdi, da so kupci vse bolj izobraženi na tem področju?

Da, tudi zato, ker imamo dobre spletne vplivnice, ki se resno ukvarjajo s tem, da podajajo kakovostne in koristne informacije ter s tem izobražujejo ljudi. Enako delam sama, vse od začetka podjetja ljudi izobražujem o kozmetiki, kako brati INCI (seznam sestavin), kaj ta pomeni, da je pomemben vrstni red, v katerem so sestavine napisane, in da je sestavine na vrhu seznama v izdelku največ, tiste pri repu pa najmanj. In žal je tako, da so v večini krem na trgovskih policah tiste sestavine, s katerimi se oglašujejo, čisto na koncu seznama, kar pomeni, da so v njih prisotne le v sledovih.

V kozmetiki je veliko zavajanja tudi z besedo "naravno".

Nedvomno. Kozmetiko je dovoljeno označiti za naravno že, če ima le pet odstotkov naravnih sestavin. Moji izdelki so bili na začetku 100-odstotno naravni, zdaj so kakšen promile manj, a to zato, ker obstaja kar nekaj sestavin, ki so pridobljene iz narave, a so kemijsko obdelane, da lahko učinkujejo. Sama zato pravim, da ne delam le naravne kozmetike, ampak učinkovito kozmetiko, in tudi o tem želim ozaveščati svoje kupce.

Pogosto mi pišejo starši, da se stanje kože pri otrocih slabša, pa čeprav uporabljajo le naravne izdelke. Ni bistvo v tem, da je izdelek naraven, ampak v tem, da je učinkovit. Z besedo naravno se danes prodaja marsikaj, tudi snovi, ki so zelo alergene ali pa dražeče.

V petih letih od ustanovitve podjetja je to z dveh zaposlenih zraslo na deset. Se boste v prihodnje še širili?

Za rast je še prostor, tudi v Sloveniji, zdaj je naš cilj preboj v tujino. Najprej sosednje države, potem pa ... za vse smo odprti.

Kaj bi svetovali tistim, ki si želijo tudi sami stopiti na podjetniško pot z zamislijo oziroma izdelkom, v katerega verjamejo?

Najprej to, da moraš imeti svojo zgodbo in ne ponavljati za drugimi. Ogromno je mladih podjetnikov, ki vidijo uspeh v nekem izdelku, ki je že na trgu. Tudi sama sem imela to izkušnjo, ponavljali so za mano, pa jim ni uspelo, ker so ljudje to opazili. Nima smisla oponašati prodajnih hitov, ampak moraš narediti svoj hit. Vsakomur bi svetovala tudi, naj bo v tem s srcem, ne le z željo po uspehu, torej denarju in prepoznavnosti. To ljudje prej ali slej začutijo.

Treba je zaupati vase in ne poslušati drugih, ki le pametujejo in imajo pomisleke. Meni so vsi rekli, da ne bo šlo, in če bi jih poslušala, danes ne bi imela svojega podjetja. Obenem pa tudi sama še pred nekaj leti ne bi verjela, da bom nekoč imela svoje podjetje. Zdelo se mi je, da to ni mogoče, ker nisem študirala in nimam primerne izobrazbe. Pa se je izkazalo, da se je mogoče naučiti vsega, kar potrebuješ. In če misliš, da nimaš podjetniške žilice, poišči ljudi, ki to obvladajo. V moji ekipi je vsak na svojem področju odličen in vsi si med seboj zaupamo, da obvladamo svoje delo.

