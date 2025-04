Zdravstveni inšpektorat so prek sistema Safety Gate obvestili o umiku in odpoklicu izdelka SUPER GIRL NAIL DESIGN KIT MARTINELIA. Odpoklicali so ga zaradi neskladnosti z Uredbo EU o kozmetičnih izdelkih. Izdelek namreč vsebuje alergeno dišavo benzil alkohol, ki ni navedena na seznamu sestavin.

Potrošnike, ki so omenjeni izdelek kupili, pozivajo, da ga ne uporabljajo in vrnejo na mesto nakupa. Izdelek so prodajali v Tuš drogerijah in v E.Leclercu.

Foto: Gov.si