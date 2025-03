Hofer odpoklical čokolado zaradi možnosti kovinskih odkruškov

Podjetje Hofer je iz prodaje odpoklicalo 150-gramsko mlečno čokolado s slano karamelo Choceur Choco Changer, ki jo dobavlja podjetje Libeert SA. Izdelek so odpoklicali, ker obstaja možnost kontaminacije s kovinskimi odkruški.

Serijska oznaka izdelka je lot 159916, rok uporabe pa najmanj do 21. oktobra 2025. Izdelek je bil v redni prodaji v vseh trgovinah Hofer v Sloveniji, vendar so serijo izdelkov z omenjenimi podatki izločili iz prodaje.

Kot so sporočili iz podjetja, kupce iz previdnosti prosijo, da omenjenega izdelka ne zaužijejo, temveč ga vrnejo v katerokoli trgovino Hofer, kjer jim bodo povrnili kupnino tudi brez predložitve računa. Ob tem so poudarili, da to opozorilo še ne pomeni, da je odstopanje od pričakovane kakovosti izdelka povzročil proizvajalec ali prodajalec.

Več informacij je mogoče dobiti od ponedeljka do petka med 8. in 19. uro ter v soboto med 8. in 16. uro na telefonski številki 01/8346 600 ali na e-naslovu info@podpora.hofer.si.