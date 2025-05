Primerjava cen slovenskih trgovcev dokazuje, kje kupujete najceneje

Ko se stroški življenja vztrajno višajo, vsaka odločitev pri nakupu postane pomembna. Hrana, čistila in izdelki za osebno nego niso le del našega vsakdana, temveč tudi eden največjih mesečnih izdatkov. V času inflacije pa ta strošek postaja vse bolj občutljiv – še posebej za gospodinjstva, ki že tako skrbno krmarijo med prihodki in odhodki.

A tudi v negotovih časih obstajajo konkretni načini, kako ohraniti kakovosten življenjski slog, ne da bi pri tem ogrozili družinski proračun. Eden izmed ključnih je premišljeno nakupovanje – z izogibanjem impulzivnim nakupom, zamenjavo dragih blagovnih znamk z enako kakovostnimi, a ugodnejšimi trgovskimi znamkami in izkoriščanjem pametnih akcij ter popustov.

Ni dovolj, da samo iščemo "ceneje", danes moramo vedeti, kje zares prihranimo največ. Zato smo primerjali cene nekaterih izdelkov pri različnih trgovcih in kaj to pomeni za končnega potrošnika.

Hrana, čistila, kozmetika – vsakodnevni stroški, ki jih lahko znižamo

Hrana, čistila in izdelki za osebno nego niso luksuz, so del našega vsakdana, skrbi za zdravje in higieno – in tudi eden največjih mesečnih stroškov. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije so gospodinjstva leta 20221 za življenjske potrebščine porabila povprečno 24.329 evrov, od tega 4.077 evrov za hrano in brezalkoholne pijače. To znaša več kot 340 evrov na mesec – številka, ki se je do danes gotovo še zvišala.

Ob povprečni slovenski neto plači okoli 1.6002 evrov mesečno so ti stroški lahko velik zalogaj za marsikatero družino. A z nekaj premišljenimi spremembami – na primer z izbiro izdelkov trgovskih blagovnih znamk namesto dražjih alternativ – lahko ta znesek znatno zmanjšamo, ne da bi trpela kakovost.

Kako nakupovati pametno in učinkovito?

Vse se začne z zavedanjem, da imamo kot potrošniki več moči, kot se pogosto zavedamo. Prvi korak k finančno odgovornemu nakupovanju je, da se osvobodimo misli, da so višje cene nujno povezane z boljšo kakovostjo. Mnogo izdelkov trgovskih blagovnih znamk je enakega ali celo višjega standarda kot znane blagovne znamke, a pogosto stanejo tudi do polovico manj.

Pametno nakupovanje pomeni tudi: Načrtovanje vnaprej : naredite tedenski seznam potrebščin in se ga držite, da se izognete impulzivnim nakupom.

naredite tedenski seznam potrebščin in se ga držite, da se izognete impulzivnim nakupom. Spremljanje akcij : redni pregledi letakov in spletnih ponudb vam pomagajo prepoznati najboljše cene na trgu.

redni pregledi letakov in spletnih ponudb vam pomagajo prepoznati najboljše cene na trgu. Primerjava cen : čeprav se razlike v posameznih izdelkih morda zdijo majhne, se lahko na mesečni ravni naberejo bistveni prihranki.

čeprav se razlike v posameznih izdelkih morda zdijo majhne, se lahko na mesečni ravni naberejo bistveni prihranki. Kupovanje večjih količin , kadar je to smiselno, torej pri izdelkih z daljšim rokom uporabe, kot so čistila, suha hrana ali kozmetika.

, kadar je to smiselno, torej pri izdelkih z daljšim rokom uporabe, kot so čistila, suha hrana ali kozmetika. Koriščenje kuponov in programov zvestobe, ki omogočajo dodatne popuste na že znižane izdelke.

Prav tako je dobro biti pozoren na lastnosti, ki jih resnično potrebujemo pri določenih izdelkih. Velikokrat plačujemo za blagovno znamko, embalažo ali marketinško zgodbo, medtem ko obstajajo cenejše alternative, ki enako dobro opravijo svojo nalogo.

S preudarno izbiro lahko brez težav znižamo mesečne izdatke za hrano, čistila in kozmetiko tudi za več deset evrov, kar se na letni ravni pozna kot pomembna razlika v proračunu. Zato vam ni treba v diskont, drogerijo ali iskati najcenejših trgovcev po spletu. Vse, kar potrebujete za kakovostno, varčno in premišljeno nakupovanje, najdete na enem mestu – v SPARu .

Izdelki S-BUDGET za vsak žep

Trgovska znamka S-BUDGET ponuja več kot 540 izdelkov, ki pokrivajo vse od osnovnih živil do izdelkov za vsakodnevno rabo v gospodinjstvu. Kljub diskontnim cenam ti izdelki ohranjajo kakovost, ki jo od SPARovih trgovskih znamk tudi pričakujemo. S tem potrošniki ne izgubljajo ne pri kakovosti ne pri ceni.

S-BUDGET mocarela je zmagovalka med mocarelami, saj je na neodvisnem potrošniškem testu Zveze potrošnikov Slovenija osvojila prvo mesto med skupno 17 ocenjevanimi mocarelami drugih blagovnih znamk. Foto: SPAR

Primerjava cen izdelkov S-BUDGET s primerljivimi izdelki konkurenčnih trgovinskih znamk pokaže, da z izbiro Sparovih izdelkov ne le prihranite, ampak tudi kupujete kakovostno in lokalno preverjeno.

Popis primerjanih izdelkov je bil opravljen v aprilu 2025. Več na www.spar.si/v-sparu-prisparas.

ISANA nudi kakovost za nego po ugodnih cenah

Tudi pri izdelkih za osebno nego ni več potrebe po dodatnem obisku drogerije DM ali Müller. Znamka ISANA, ki jo najdete v trgovinah SPAR, ponuja širok spekter negovalnih izdelkov za različne potrebe in tipe kože po izjemno konkurenčnih cenah.

Negovalna linija izdelkov ISANA vsebuje:

kopeli in tekoča mila,

gele za prhanje,

izdelke za nego rok in telesa,

deodorante,

izdelke za nego obraza,

šampone in balzame.

ISANA združuje premišljeno zasnovane formulacije, visoko kakovost in dostopnost. Njeni izdelki so primerljivi z znamkami iz znanih drogerij, a so pogosto cenejši.

Ni treba k drugim trgovcem – 93 odstotkov izdelkov po enakih ali nižjih rednih cenah

Čeprav marsikdo iz lastnih izkušenj že ve, da se v SPARu res splača nakupovati, to ne potrjujejo le zadovoljni kupci, temveč tudi številne neodvisne raziskave. Raziskava Cenovna percepcija3 (Arhea, junij 2024) je pokazala, da Spar izstopa kot trgovec z najboljšimi akcijami ob določenih dnevih v tednu, z največjimi ugodnostmi za uporabnike kartice ali aplikacije in z lastnimi znamkami, ki kupcem ponujajo preverjeno kakovost po nižji ceni.

Tudi druge raziskave potrjujejo, da je Spar korak pred konkurenco. V raziskavi Ugled in moč blagovne znamke SPAR in konkurentov3 (Valicon, avgust 2024) so potrošniki SPAR prepoznali kot trgovca z najbolj privlačnimi in zaupanja vrednimi akcijami. Še zgovornejši pa so rezultati raziskave Shopper Trends Slovenia 2023/243 (Nielsen, marec 2024), kjer se je kar 68 odstotkov anketiranih strinjalo, da Spar ponuja najboljše akcije in promocije v primerjavi z drugimi trgovci v Sloveniji.

Poleg tega je neodvisna primerjava cen4 v obdobju treh let (2022–2025) pokazala, da ima Spar kar 93 odstotkov izdelkov po enaki ali nižji redni ceni kot Mercator in Tuš, kar pomeni, da je pameten nakup v Sparu vedno dosegljiv.

Popisi so zajeli več kot devet tisoč izdelkov priznanih blagovnih znamk in so bili izvedeni v nekaterih trgovinah Mercator in Tuš. V primerjavi so bile upoštevane le redne cene, brez akcijskih ali promocijskih ponudb, kar še dodatno potrjuje konkurenčnost SPARovih rednih cen.

SPARove ugodnosti, združene pod geslom " V SPARU prišparaš ", vam olajšajo dostop do kakovostnih izdelkov po ugodnih cenah. Akcija zajema različne ugodnosti in posebne ponudbe, ki potrošnikom olajšajo pametno nakupovanje. 25 odstotkov popusta na izbrani izdelek od ponedeljka do četrtka (za imetnike aplikacije SPAR Plus kartice)

od ponedeljka do četrtka (za imetnike aplikacije SPAR Plus kartice) 10 odstotkov na celoten nakup ob petkih in sobotah ob nakupu nad 30 evrov (za imetnike SPAR Plus kartice)

ob petkih in sobotah ob nakupu nad 30 evrov (za imetnike SPAR Plus kartice) Trajno znižane cene več kot 2.400 izdelkov

MEGA CENA : najnižja cena določenega izdelka v Sloveniji

: najnižja cena določenega izdelka v Sloveniji Redne akcije na več kot 3.400 izdelkih dnevno