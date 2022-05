Možu slovenske spletne vplivnice zgorel avto

Osebna trenerka, podjetnica in spletna vplivnica Petra Parovel je na Instagramu razkrila, kakšen šok je njena družina doživela pretekli konec tedna.

S hčerko sta z igrišča v Kopru opazovali črn dim in ogenj v daljavi, požar je Petra tudi posnela, a takrat ni vedela, kaj gori. Nato pa jo je poklical prijatelj njenega moža Mitje Parovela in ji rekel, da gori Mitjev avtomobil. Sprva mu ni verjela, je zapisala ob posnetku, nato pa je prišla na kraj požara in zgroženo ugotovila, da je res gorel možev avto, ki so ga ognjeni zublji popolnoma uničili.

Pozneje se je na Instagramu oglasil tudi Mitja in pojasnil, kaj se je zgodilo. Kot je povedal, je med koncem tedna avto posodil prijatelju, temu pa je med vožnjo nenadoma začel goreti.

Avtomobil je bil v požaru povsem uničen. Foto: zajem zaslona/Instagram

"Jaz sem bil z motorjem v Krškem, in ko sem se vrnil v Koper, sem imel na telefonu 20 neodgovorjenih klicev," je povedal Mitja, ki je takrat pomislil na najhujše. Ko je ugotovil, da gre "le" za avto, mu je odleglo, je dejal. "Verjetno so pričakovali bolj burno reakcijo, ker res skrbim za svoja vozila," je dodal.

Povedal je še, da je vzrok za požar napaka na varnostnih ventilih, kar naj bi bilo po besedah njegovega mehanika pri BMW precej pogosto.

