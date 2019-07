Primorka, ki osvaja Instagram: na dan dobi do 300 sporočil #video

Razmisljam, objavim sliko al ne... pa recem f*** it. Ce sem objavla vse mozne do zdej, bom tudi to. Nisem si vsec. V morju popolnih riti na instagramu me je kar malcek sram. Trenerka pa taka!! 🤯🤪 Odkrito, sem bla na robu, da bi rekla Leili naj celulit zbrise in uredi obliko riti (ja, tudi to se da 😏)... ma ce nisem do zdaj tega naredila, niti tokrat ne bom, pa naj bo slika 'za na instagram' ali ne.. ma ne bom rekla, da mi je vseeno, ker mi ni. Ceprav sovrazim perfekcijo.🙏 Zensko telo je fascinantno prav zato, ker gre skozi tisoce hormonskih sprememb in glupe smo, ce tega nocemo sprejet. Je del nas. To nas dela zenske. Ko se pocutimo nesamozavestne je fajn, da se za moment ustavimo in spomnemo na to..... Ma vseeno ne rabimo zato na pico.. ☝️😂 tudi solata je fina 😉 Zdej si jo grem narest, tako, v kopalkah in z mislijo, da bo naslednje poletje nastala podobna slika, katero bom brez premisleka objavila 🤞🤭💪 #woman #womanpower #pospartum #beachbody #imperfection #cellulite #embracechanges #doyourbest #instagram #bikini #booty #peach #momlife #reallife #notaninfluenser

