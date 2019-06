Lovro najraje nosi dvodelne kopalke, Maja pa ničesar #video

Dvojec, ki sliši na umetniško ime Neki Neki, je trenutno ena najbolj vročih slovenskih spletnih senzacij. Z Majo in Lovrom smo preživeli vroče poletno dopoldne in preverjali, ali poletja raje preživljata ob vodi ali v hribih, ali obiskujeta nudistične plaže in kakšen je bil najbolj nor dopust v njunem življenju.