Menih, ki je postal svetovni influencer!

Oglasno sporočilo

V Slovenijo prihaja eden izmed najuspešnejših vplivnežev moderne dobe – Jay Shetty! Kdo je on, ki multimilijardnim podjetjem pomaga pri izobraževanju njihovih menedžerjev, on, ki mu na družbenih omrežjih sledi na desetine milijonov ljudi, on, čigar videi dosegajo milijardne oglede, on, ki je bil včasih menih, zdaj je pa vodilni vplivnež digitalne dobe? Pa smo o njem povprašali tiste, ki ga pripeljejo v Slovenijo – Cristy in Mihaela Žmaharja iz duhovnega ateljeja Potovanje duše.

Zakaj sta se odločila, da povabita v Slovenijo nekoga, kot je Jay Shetty?

Odločitev je bila zelo preprosta – že nekaj časa sva ga spremljala na internetu in nikakor nisva mogla mimo njegovega fantastičnega dela. Njegovi videi, projekti, ki jih ima, in zgodba o uspehu so preprosto neverjetni. In odločitev je padla! V Slovenijo bova pripeljala Jaya. To je bilo malce pred seminarjem, ki smo ga imeli v januarju z Nealom Donaldom Walschem. Kot organizatorja sva takrat videla, kako si Slovenci želijo učiti od svetovno uspešnih ljudi. Veste, v Sloveniji je veliko potenciala, ki je pa žal neuresničen. Številni ljudje v tej državi imajo fantastične ideje, so izjemno inteligentni in sposobni, vendar pa včasih potrebujejo samo en "push" od nekoga, ki že živi svoje sanje. Zato sva se odločila za Jaya – ker je primer nekoga, ki prihaja iz težavnega okolja, pa je kljub temu zgradil v svojem življenju svetovni uspeh! In kdo bi bil zdaj bolj primeren, da prebudi Slovenijo, kot on? Sploh zato, ker bo na seminarju razkril nekatere ključne korake, ki so ga pripeljali na sam vrh duhovnega miru, uresničevanja namena in navsezadnje finančnega uspeha.

In kako se sploh dogovoriš za takšen seminar, takšno sodelovanje?

(Mihael in Cristy se zasmejita in sproščeno odgovorita, op. p.) Da, to je pa popolnoma druga zgodba. Veste, Jay Shetty je ta trenutek eden izmed najbolj zasedenih ljudi na svetu. Če vam poveva, da je bil lani izbran za najboljšega govornika leta v ZDA, pa najboljšega govornika leta v Aziji, da je svetovalec podjetjem, kot so Youtube, Facebook ..., da živi v Los Angelesu, dela pa dobesedno po vsem svetu, potem ste si že ustvarili sliko, kako težko je dobiti takšnega človeka. A nama je uspelo. Po šestih mesecih dogovarjanj smo se zmenili za ta težko pričakovani seminar v Ljubljani. In mimogrede, takšen seminar se ni še nikoli zgodil niti v Evropi. Resnično sva se potrudila, da bo Slovenija dobila najboljše!

In kdo so ljudje, ki se prijavljajo na seminar? Pride kdo znan?

No, to je pa tisti del najinega poslanstva, ki je najboljši – fantastični ljudje. Na ta seminar namreč prihaja več kot tisoč ljudi, ki imajo v življenju ambicije in si želijo iti naprej. Prihajajo vse vrste ljudi, od podjetnikov, študentov, tistih v bolj zrelih letih ... A vsi imajo skupno noto – želijo iti v življenju naprej. Imajo željo, cilj, sanje in iščejo nove informacije o tem, kako jih uresničiti. Jay je že težko pričakovan med njimi in dnevno dobivamo na desetine in desetine e-mailov zanj. Noro! Tudi prijetno presenečena sva bila nad odzivi slovenskih podjetij – kar nekaj jih je, ki bodo na ta seminar pripeljali kar cel kolektiv in bodo seminar vzeli kot "team building". Pa tukaj so seveda ljudje, ki bodo na Shettyjev seminar prileteli iz Velike Britanije, Švice, Nizozemske, Nemčije, Madžarske, Hrvaške, Srbije ... Uau. Prišli bodo tudi uspešni Slovenci iz sveta podjetništva, izobraževanja in še in še. Je pa tokrat seminar začinjen tudi z močnim zabavnim delom, kajti najini gostje bodo evropski plesni prvaki v break danceu, skupina Unity Crew, pa Tin Vodopivec bo imel stand-up, zapela bo Urška Majdič s svojo skupino Uma, mantre bo zaigrala skupina Shabmballa ... In seveda Jay Shetty osebno! Odkrito lahko rečeva, da bo to dan, ki ga nihče od udeležencev ne bo pozabil do konca življenja!

In kaj je na Jayu Shettyju tako edinstvenega? Zakaj ravno on?

Jay je sestav obeh svetov – zemeljskega in duhovnega. Naj vam na hitro poveva njegovo zgodbo – odraščal je v Londonu, kjer je bil izjemno problematičen najstnik s kupom težav z nasiljem, drogami ... Zgodilo se mu je mnogo težkih stvari, ki so ga dobesedno pribile na tla. Nato pa je spoznal ... meniha. In videl, da njegovo življenje ne deluje. Čeprav je končal poslovno šolo v Londonu, se je vsemu odrekel in odšel za nekaj let v samostan. Na popolno duhovno in osebnostno preobrazbo. Potoval je po Indiji, Evropi, se učil starodavnih principov življenja, družil z menihi, jedel in spal v samostanu ter se počasi notranje sestavljal. Po nekaj letih pa so ga njegovi prijatelji iz šole začeli vabiti v svoja podjetja z namenom, da jim pomaga izkoreniniti stres. In Jay je začel predavati o svojih učenjih. Čeprav je, kot pravi, potreboval skoraj eno leto, da se je navadi nazaj na moderni način življenja, je spoznal, da ga svet potrebuje. In takrat se je začela njegova zgodba, ki je šokirala vse, predvsem pa tiste, ki delujejo tudi na internetu. Zgodilo se je namreč, da ga je Vesolje podprlo, kot še nikogar poprej, in njegovo poslanstvo je v dveh letih zaobjelo cel svet! Danes Jay svetuje največjim korporacijam na svetu, intervjuja najuspešnejše ljudi in več kot pol planeta uči o tem, kako biti izpopolnjen človek v moderni dobi. In za to uporablja predvsem internet. Zato je seminar v živo v Sloveniji še toliko bolj edinstven! Veste, Jay je nekdo, ki zna uravnovešati oba pola življenja – po eni strani izjemno uspešen materialni zemeljski uspeh, po drugi strani pa duhovno energijo meditacije in življenjskega smisla. In ta kombinacija je nekaj, kar potrebuje vsak moderni človek, če želi živeti in uresničiti svoj namen. In to bo Jay ponudil na seminarju.

O čem bo Jay govoril?

No, to je pa tisti del, na katerem se bodo ljudem zasvetile oči. Jay bo namreč razkrival ključna delovanja in razmišljanja za vse tri dimenzije, v katerih ljudje živimo – preteklost, sedanjost in prihodnost. Veliko ljudi se ne zna soočati z njim. Npr. mnogi so ujeti v pretekle travme, spomine, samopodobo in ne znajo ven iz tega. Nekateri so zmedeni, ko gre za sedanje delovanje. Enostavno ne vedo, kako naprej, kako spremeniti tisto, kar jim ni všeč. In nekateri ne znajo postavljati kompasa za prihodnost. Jay bo na seminarju zaobjel vse tri dele človeškega življenja in v vsakem predal tiste tehnike in korake, ki vodijo do obilja, miru, uspeha in pač tistega, kar človek išče zase. In vse to bo predstavil na takšen način, da jih lahko vsi, ne glede na to, ali so študentje ali pa podjetniki, vključijo v svoje življenje in tako uresničijo namere in cilje. Zato je Jay tako uspešen – ker do uspeha pomaga številnim okoli sebe.

In kdo sta vidva, Cristy in Mihael Žmahar? Delujeta pod okriljem svojega duhovnega ateljeja Potovanje duše, kajne? Najverjetneje ne more ljudi, kot sta Neale Donald Wasch in Jay Shetty, pripeljati kar vsak?

(Oba se nasmehneta, op. p.). Midva sva dva človeka, ki sta sebe našla v tem, da na svet prinašata novo svetlobo. Oba sva pisatelja, napisala sva več kot deset knjig, vse so prodajne uspešnice, vodiva tečaje, delavnice in seminarje, ki se jih udeležuje od 10 pa do 600 ljudi. Največji smisel vsega pa sva spoznala s pomočjo meditacije. Pomagala nama je priti do nujnih odgovorov o tem, kdo sva, kakšna je najina pot na Zemlji in kako pomagati ljudem. In to ljudje čutijo. Navsezadnje jih je bilo pri nama v zadnjih letih več kot 70 tisoč. Ugotovila sva, kdo sva, zdaj pa to uresničujeva prek svojega dela. In spoznala sva, da vsak na neki način išče sebe. Če lahko nekomu pomagava, da z najino pomočjo hitreje najde sebe in posledično naredi tisto, za kar se je rodil, oziroma dobi tisto v življenju, kar si želi, potem je najin namen dosežen. Zato ves čas pripravljava nove in nove projekte, ki ljudem pomagajo – 29. novembra izdajava dve novi knjigi, Cristy bo 30. maja svetu predstavila prvi meditacijski portal in prihajajo novi gostje in seminarji. Če vas zanima več o najinem delu, ste toplo vabljeni, da obiščete najino spletno stran www.potovanjeduse.si.

Najlepše hvala za odgovore.