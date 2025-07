Oven

Danes lahko sklenete donosno poslovno sodelovanje. Vsi, ki se ukvarjate z ekipnim športom ali sodelujete pri skupinskem projektu, boste zelo uspešni, a le, če boste delali v skladu s skupnimi interesi. Ne jezite se, če vaše zamisli ne bodo všeč ljudem iz vaše bližnje okolice. Vsak ima pravico do svojega mnenja.

Bik

Pripravljeni bodite na raznorazne zaplete v svojem ljubezenskem življenju in odnosu s partnerjem. Slabo se bosta razumela in slabo bosta komunicirala, občasno pa boste tudi preslišali njegove pripombe in zahteve. Po vsej verjetnosti namerno. Skupni načrti se bodo izjalovili, za kar bosta krivila drug drugega. Naučita se poslušati.

Dvojčka

Dobro premislite, preden boste sprejeli odločitve in nove poteze v karieri ali privatnem življenju. Hitre in nepremišljene reakcije bi dolgoročno imele zelo slabe posledice. Posvetite se financam, vlaganju ali varčevanju, nakupu ali trgovini, lahko pa načrtujete tudi letni dopust. Velik pomen boste dajali sodelovanju in prijateljstvu.

Rak

Izogibajte se stresu, drugače se boste znašli v razpravah in sporih. Lahko pričakujete spremembe na delovnem mestu, saj vam bo poslovno življenje na splošno najbolj pomembno. V ospredje bodo stopile vaše ambicije, disciplina in odgovornost, velika bo tudi želja po učenju in napredovanju. Neuspeh boste doživljali zelo fatalno.

Lev

Hrepeneli boste po pravi ljubezni, še toliko bolj, če ste že dalj časa samski. Ne spuščajte se v površne odnose samo zato, da ne bi bili sami, saj bi bili na koncu razočarani. Izbranec ne bo mogel izpolniti vseh vaših zahtev in pričakovanj, zato se bosta veliko prepirala. Potrpite še malo, kajti sledi boljše obdobje.

Devica

Od vas se bo pričakovalo, da boste pomagali sodelavcem, da boste sodelovali pri novem projektu in da boste mlade osebe vpeljali v svoj posel. Morda boste začutili, da je nastopil čas za umik. Mlajšemu, neizkušenemu šefu boste povedali svoje kritično mnenje, a če se boste želeli boriti zase, storite to na miren, diplomatski način.

Tehtnica

Nebo vašega družinskega življenja se bo razjasnilo. Napete situacije in odnosi se bodo umirili, kar vam bo dalo občutek varnosti in zaupanja v bližnje. S prijatelji boste prav tako imeli zelo pristen odnos. Vezali vas bodo skupni interesi in na skupnih izletih boste še posebej vi zelo uživali.

Škorpijon

Dojeti morate, kaj si želite in s čim v obstoječi zvezi niste zadovoljni. V številnih pogovorih s partnerjem boste to tudi spoznali. Naredite prvi korak, nastopite iskreno in odprto, povejte vse, kar je bilo do sedaj neizrečenega. Sprejmite dejstva. Težko bo, a ne obremenjujte se več s težo vajinega odnosa.

Strelec

Prebudilo se bo vprašanje nasledstva ali skupne lastnine. Današnji vplivi vam ne bodo šli na roko, zato se ne zapletajte v takšne in podobne teme. Namesto dogovora bi lahko dobili prepir in nerazumevanje. Veliko vam bodo pomenile zabave, uživali boste v neobveznih pogovorih z veliko humorja ter medosebnega razumevanja.

Kozorog

Občutili boste težo in pritisk na številnih življenjskih področjih. Malo bolj napeti kot običajno bodo tudi odnosi v poslovnih krogih. Sodelavci ne bodo srečni zaradi vaših ambicioznih načrtov, a vi boste odločno vztrajali pri odločitvi, da boste vse naloge končali pred rokom. Pazite na prehrano.

Vodnar

Dan bo prinesel ugodje, čeprav se po vsej verjetnosti ne bosta mogla izogniti manjšim krizam družinskega ali poslovnega karakterja. Vse se bo zelo hitro rešilo. Vajin odnos postaja vse bolj stabilen. Malo več časa in truda vložite v medsebojno razumevanje in zvezde vam bodo lahko samo potrdile, da ste našli idealnega partnerja.

Ribi

Dinamični zvezdni vplivi bodo aktivirali vaše skrite zaloge znanja in vas spodbudili k delu, še posebej učence in študente. Vibracije planetov bodo zagotovile uspeh! Osredotočenost in pripravljenost na učenje bosta dobri, ne bo vam primanjkovalo niti vztrajnosti, ambicij in dobre volje.