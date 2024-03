Zmagovalec MasterChefa je postal očka

Leto 2024 je za Luko Novaka, ki je pred dvema letoma slavil v resničnostnem šovu MasterChef, leto prelomnic. V začetku leta se je poročil s svojo izbranko Klaro, zdaj pa sta se razveselila tudi naraščaja.

"Občutki, ki jih doživljam ob rojstvu najinega sina Liama Atlasa, so preprosto neopisljivi," je na Instagramu ob prvih trenutkih s sinom zapisal Luka, "ni dovolj besed, da bi lahko izrazil, koliko ljubezni in sreče čutim v tem trenutku. Ob pogledu na to majhno bitje, ki je zdaj del najinega življenja, so se izlile solze radosti in hvaležnosti."

"Vsak trenutek z njim je dragocen spomin, ki bo za vedno ostal v mojem srcu," je še zapisal čustveni novopečeni očka, "zahvaljujem se vsakemu, ki je delil ta čaroben trenutek z nama, in posebno zahvalo izrekam tudi moji ljubezni, mamici najinega otroka. Zdaj smo popolna družina, polna ljubezni in neskončnih možnosti."

