Kaj je v ozadju bajnih zaslužkov voditeljev oddaje MasterChef Slovenija?

Družbeni omrežji Facebook in Instagram so v zadnjih dneh preplavile plačane objave, katerih ciljno občinstvo so slovenski uporabniki in uporabnice, širijo pa izmišljene informacije o tem, kako bajne vsote zaslužijo voditelji kuharske resničnostne oddaje MasterChef Slovenija. V ozadju je že znana investicijska prevara, katere namen je potencialne žrtve prepričati, naj najmanj 250 evrov vložijo v novo trgovalno platformo. Kdor bo podlegel skušnjavi, svojega denarja skoraj zagotovo ne bo videl nikoli več.

Ali goljufi spremljajo, kaj se dogaja na slovenski televiziji?

Čas pojavljanja plačanih objav, ki jih na Facebooku in Instagramu širijo najrazličnejši tuji profili - nekateri skoraj zagotovo tudi ukradeni resničnim organizacijam, na primer britanski glasbeni skupini Gen and the Degenerates -, ni naključen. Na televiziji POP TV se je namreč pravkar začela predvajati 11. sezona resničnostne oddaje MasterChef Slovenija.

Primer zavajajoče plačane objave na družbenem omrežju Facebook. Priloženi so celo lažni komentarji izmišljenih uporabnikov in uporabnic. Foto: Posnetek zaslona

Objave, ki jih slovenskim uporabnikom in uporabnicam prek Facebookovega orodja za promocijo plačanih vsebin servirajo neznani goljufi, trdijo, da voditelji oddaje MasterChef Slovenija zaslužijo bajne zneske, in pozivajo h kliku na priloženo spletno povezavo oziroma fotografijo, ki domnevno vodi do spletnega mesta, kjer bodo o zadevi lahko izvedeli več.

Nekateri profili na Facebooku, ki širijo manipulativne informacije o zaslužkih voditeljev oddaje MasterChef Slovenija, imajo hkrati aktivnih tudi več deset plačanih objav, ki so skupno dosegle več kot sto tisoč slovenskih uporabnikov in uporabnic. Foto: Posnetek zaslona

Obljubljajo hiter in visok zaslužek z umetno inteligenco

Spletno mesto, kamor uporabnike in uporabnice preusmerja klik na povezavo, kopira grafični slog časnika Slovenske novice, v zapisu pa izvemo, da je trojica voditeljev kuharskega resničnostnega šova v resnici naletela na priložnost za zaslužek na novi trgovalni platformi, ki temelji na umetni inteligenci. Priložene so izpovedi številnih drugih domnevnih uporabnikov platforme, ki naj bi prav tako zaslužili večje zneske.

Goljufi se izredno trudijo, da bi potencialne žrtve prepričali o legitimnosti predstavljenih informacij. Obljubam o velikih zaslužkih pogosto priložijo tudi izpovedi zadovoljnih uporabnikov, ki v resnici ne obstajajo, njihovi "komentarji" pa so v slovenščino praviloma prevedeni iz drugih jezikov in zato občasne vsebujejo velike slovnične in predvsem vsebinske napake. Foto: Posnetek zaslona

Znana prevara - kdor bo nasedel, svojega denarja ne bo več videl

Gre za znan recept poskusa finančne goljufije, ki deluje na način novačenja čim večjega števila potencialnih žrtev prek sponzoriranih "šokantnih" objav na družbenih omrežjih. Ko se nič hudega sluteči uporabnik ali uporabnica prebije do konca spletne strani, na katero vodi povezava s Facebooka, prejme poziv za pridružitev trgovalni platformi, ki so ji hvalnice peli izmišljeni uporabniki.

Če potencialna žrtev izpolni obrazec za pridružitev trgovalni platformi, bo zelo hitro prejela telefonski klic nekoga, ki se bo izdajal za naložbenega svetovalca in žrtev začel pozivati, naj na platformo čim prej naloži znesek v višini najmanj 250 evrov, ki bo nato uporabljen za trgovanje z različnimi kriptovalutami ali drugimi domnevnimi finančnimi instrumenti.

Če na spletni strani, do katere ste prispeli s Facebooka ali Instagrama in ki obljublja visoke donose z nizkimi vložki, naletite na tak obrazec za registracijo, se morajo takoj prižgati vsi alarmi. Foto: Posnetek zaslona

Denar skoraj brez izjeme izgine za vedno: klicali vas bodo, da jim ga pošljite še več

Treba je poudariti, da tako rekoč nobena od "trgovalnih platform", do katerih vodijo lažne plačane objave na Facebooku, dejansko ne ponuja storitev trgovanja ali vlaganja v karkoli, temveč gre zgolj za kuliso, ki zakriva prave namene goljufov - od žrtev izvabiti čim več denarja.

Kdor podleže obljubam o velikih zaslužkih, bo namreč kmalu ugotovil, da bodo izplačila njegovih domnevnih zaslužkov skoraj brez izjeme pogojena z dodatnimi vplačili oziroma plačili stroškov. Enako se bo zgodilo, če bo hotel nazaj dobiti svoje prvotno vplačilo. Tovrstne platforme lahko sicer delujejo tudi kot Ponzijeve sheme in nekaterim žrtvam dejansko izplačujejo sredstva, ki so pridobljena z naložbami drugih.

Nihče ne ve, kdo je v ozadju in kaj sploh delajo



V konkretnem primeru, v katerega so goljufi vpletli voditelje oddaje MasterChef Slovenija, poteka rekrutiranje vlagateljev za trgovalno platformo Finance Legend. Njena spletna stran je bila registrirana šele lani jeseni in posodobljena 22. marca letos - na dan, ko se je začela kampanja objavljanja manipulativnih plačanih zapisov na Facebooku in Instagramu.



Na spletni strani Finance Legend sicer ni mogoče najti prav nobenih podatkov o tem, kdo oziroma katero podjetje je v ozadju in kakšne natanko so storitve, ki jih ponujajo. Spletna stran je tudi zasnovana tako, da uporabnika na več mestih preusmeri do obrazca za registracijo uporabniškega računa, ki je enak kot na spletnem mestu, kamor vodi povezava v objavi na Facebooku.

Kdor ne bo prepoznal opozorilnih znakov, da gre za poskus finančne goljufije, bo ob izpolnitvi obrazca v neznano posredoval tudi svoj e-poštni naslov in telefonsko številko, ki bosta nato lahko uporabljena za nadaljnje poskuse prevar.

Goljufi, ki se izdajajo za naložbene svetovalce, so izredno vztrajni in potencialne žrtve kličejo tudi večkrat dnevno.