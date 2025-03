Luka Pangos razkriva: chef potrebuje prave pripomočke

Kaj so tiste skrivnosti, ki kuharja spremenijo v chefa, ustvarjalca in inovatorja? Vsekakor talent, strast do ustvarjanja in eksperimentiranja ter ogromno dela in učenja – toda! Uporaba pravih pripomočkov, ki delo olajšajo, pospešijo ali sploh omogočijo, je izjemno pomemben del sestavljanke, ki ji rečemo – vrhunska gurmanska izkušnja.

Za tiste, ki želijo biti najboljši kuharski ustvarjalci, domači chefi, je ustrezna kuhinjska oprema ključnega pomena za uspeh pri kuhanju in čim manj frustracij. Vsi smo že slišali pregovora: "Pravo orodje za pravo delo" in "Si le tako dober, kot so tvoja orodja." Ta pregovora še posebej držita pri izbiri in uporabi kuhinjskih pripomočkov. Kakovost kuhinjskih pripomočkov, ki jih uporabljate, je enako pomembna kot sami pripomočki, ko govorimo o učinkovitosti pri delu in kakovosti jedi.

Luka Pangos, zmagovalec šova MasterChef 2024, je že med šovom lahko delal z odličnimi noži in kuharskimi pripomočki Rosmarino, ki jih tekmovalcem najbolj priljubljenega kuharskega šova v Sloveniji zagotovi Spar. Poglejmo si njegov izbor ključnih pripomočkov, ki ne smejo manjkati v nobeni kuhinji.

Foto: Shutterstock

Oster nož je varen nož

Oster nož v kuhinji je ključnega pomena. Z njim je priprava hrane učinkovitejša in natančnejša, povečuje pa tudi varnost. Dobro vzdrževano rezilo se pri izvajanju različnih rezov obnaša bolj predvidljivo. Če se nož z lahkoto premika, kamor ga usmerite, je manj možnosti, da bi izgubili nadzor in se poškodovali. Ostri noži tudi režejo z manjšim pritiskom. Oster nož čisto razreže sestavine ter ohrani njihovo kakovost in videz, kar je še posebej pomembno za občutljive izdelke, kot so zelišča in zelenjava.

Foto: Spar

Komplet nožev iz linije Rosmarino Elite

Komplet kuharskih nožev je podoben zbirki slikarskih čopičev; čeprav lahko vsak nož reže in vsak čopič nanaša barvo, lahko z izbiro pravega orodja za svoje delo strokovnjak doseže želene rezultate.

Trije noži iz kolekcije Rosmarino Elite, ki bodo nepogrešljivi v vsaki kuhinji:

Šefovski nož Rosmarino Elite lahko uporabljate za večino svojega dela pri pripravi hrane in v mnogih pogledih je lahko najpomembnejši pripomoček, ki ga uporabljate. Omogoča hitro rezanje, sekljanje in rezanje na tanke julienne trakove, priprava obrokov bo z njegovo pomočjo preprosta.

lahko uporabljate za večino svojega dela pri pripravi hrane in v mnogih pogledih je lahko najpomembnejši pripomoček, ki ga uporabljate. Omogoča hitro rezanje, sekljanje in rezanje na tanke julienne trakove, priprava obrokov bo z njegovo pomočjo preprosta. Nož za rezanje Rosmarino Elite. To je res vsestranski nož – opravlja več nalog hkrati. Če želite težo kuharskega noža in natančnost noža za lupljenje, je ta uporabni nož prava izbira. Odličen je za rezanje sadja, mehkih kosov mesa ali sendvičev. Kot pravi "nož za vse priložnosti" je nepogrešljiv pripomoček za vsakega vsakdanjega kuharja.

To je res vsestranski nož – opravlja več nalog hkrati. Če želite težo kuharskega noža in natančnost noža za lupljenje, je ta uporabni nož prava izbira. Odličen je za rezanje sadja, mehkih kosov mesa ali sendvičev. Kot pravi "nož za vse priložnosti" je nepogrešljiv pripomoček za vsakega vsakdanjega kuharja. Nož za lupljenje Rosmarino Elite. Nož za lupljenje je v bistvu mini kuharski nož z majhnim rezilom, ki omogoča večjo vsestranskost in natančnost. Medtem ko je kuharski nož primeren za rezanje trše zelenjave, so noži za lupljenje odlični za lupljenje jabolk in krompirja, sekljanje manjših količin česna in čebule ter odstranjevanje sredice paradižnikov.

Ena najbolj nabrušenih odlik tokratne ponudbe pa je, da lahko vse nože lično pospravite v stojalo za nože Rosmarino Elite, ki ga dopolnjuje tudi praktičen brusilnik.

Foto: Shutterstock

Napredni kuharski pripomočki za vse navdušene kuharje

Navdušene kuharje bodo še posebej razveselili napredni kuharski pripomočki.

Strojček za valjanje testenin – s tem pripomočkom bodo vaše domače testenine popolno oblikovane in pripravljene za postrežbo. Omogoča enakomerno valjanje testa in ustvarjanje testenin, ki bodo navdušile vsakogar.

– s tem pripomočkom bodo vaše domače testenine popolno oblikovane in pripravljene za postrežbo. Omogoča enakomerno valjanje testa in ustvarjanje testenin, ki bodo navdušile vsakogar. Desetdelni set naprednih merilnih posodic – idealen za natančno odmerjanje sestavin ter zagotavljanje doslednosti pri peki in kuhanju.

– idealen za natančno odmerjanje sestavin ter zagotavljanje doslednosti pri peki in kuhanju. Tridelni set za ribanje in mečkanje – vsebuje strgalnik za sir, agrume in oreščke, stiskalnik za česen in tlačilko za krompir. To so nepogrešljivi pripomočki v vsaki dobro založeni domači kuhinji.

Foto: Shutterstock

Več kot le noži – kuhinjski robot in aparat za sladoled

Poleg vrhunskih nožev ter pripomočkov za merjenje, mečkanje in valjanje so v omejeni ponudbi v Intersparu na voljo tudi kuhinjski robot Rosmarino in aparat za sladoled Rosmarino, ki bosta popestrila vsako kuhinjo in omogočila pripravo izvrstnih domačih jedi.

Kuhinjski robot je odličen za gnetenje testa, stepanje in mešanje različnih sestavin, kar močno olajša pripravo sladic, kruha in drugih jedi. Z močjo 1.800 W bo poenostavil pripravo tudi zahtevnih jedi. Odlikujejo ga tudi večnamenska uporaba in vzdržljivo aluminijasto ohišje ter trije kovinski nastavki in prostornina posode v velikosti šest litrov.

Aparat za sladoled omogoča hitro pripravo domačega sladoleda v le 20 minutah – da lahko presenetite svoje goste z osvežujočo in kakovostno poslastico po svojem najljubšem receptu. Z njim lahko eksperimentirate z različnimi okusi in sestavinami ter ustvarite popoln sladoled brez umetnih dodatkov. Sveže sadje, kakovostna čokolada ali oreščki – vse je v vaših rokah! Odličen je za pripravo klasičnih mlečnih sladoledov, sadnih sorbetov ali celo veganskih različic s kokosovim mlekom.