Sodnika MasterChefa nagnali zaradi spolnega nadlegovanja

Iz britanskega MasterChefa so umaknili sodnika, potem ko ga je več kot deset ljudi obtožilo nadlegovanja, vulgarnih opazk in namigovanja na spolnost.

Britanska radiotelevizija BBC je sporočila, da znani TV-voditelj Gregg Wallace ne bo več sodeloval v kuharskem šovu MasterChef, potem ko so dobili pritožbe kar 13 oseb, ki ga obtožujejo, da jih je nadlegoval z opazkami o spolnosti.

To naj bi se začelo leta 2005, ko je Wallace postal sodnik in sovoditelj v britanskem Masterchefu, in trajalo vsaj do leta 2022. Z BBC so sporočili, da so njegovo ravnanje začeli preiskovati letos poleti.

Foto: Profimedia

Glede Wallacea se je med drugimi pritožila dolgoletna voditeljica informativne oddaje na BBC Kirsty Wark, ki je z njim sodelovala v zvezdniški različici MasterChefa. Obtožila ga je, da je pred tekmovalci in ekipo zbijal šale "seksualne narave", zaradi katerih je bilo vsem neprijetno.

Drugi so ga obtožili, da jim je brez zadržkov razlagal o svojem spolnem življenju. Nekoč naj bi pred članico ekipe slekel majico in dejal, da ji želi "prirediti modno revijo", in neki drugi mladi članici ekipe dejal, da pod kavbojkami ne nosi spodnjic.

Oglasil se je celo legendarni glasbenik Rod Stewart, čigar žena Penny Lancaster je leta 2021 sodelovala v zvezdniškem MasterChefu. "Mojo ženo si v oddaji poniževal, a si dal to izrezati, kajne? Si debel in plešast nasilnež brez manir. Zdaj te je dohitela karma," je v objavi na Instagramu zapisal Stewart.

Wallace je medtem prek svojih odvetnikov sporočil, da odločno zavrača vse obtožbe in da njegovega obnašanja nikoli ni bilo mogoče razumeti kot spolno nadlegovanje.