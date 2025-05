Sodišče v Franciji je danes nekdanjega kirurga Joela Le Scouarneca, ki je več kot dve desetletji spolno zlorabljal svoje paciente, obsodilo na najvišjo možno, 20-letno, zaporno kazen. Le Scouarnec je med sojenjem priznal, da je zlorabil 299 pacientov. Večina žrtev so bile mladoletne osebe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sojenje nekdanjemu kirurgu se je začelo konec oktobra v mestu Vannes v francoski Bretanji. Le Scouarnec je med sojenjem priznal, da je med letoma 1989 in 2014 spolno zlorabil ali posilil 299 pacientov, od tega 158 moškega in 141 ženskega spola. Večina, 256, jih je bila mlajših od 15 let.

Mnoge je 74-letni nekdanji kirurg zlorabil med prebujanjem iz anestezije ali med pooperativnimi pregledi, nekatere pa tudi, ko so bile nezavestne. Zlorabe je pogosto prikrival, češ da gre za del pregleda.

Svoje početje je dokumentiral

V svojih zapiskih je prav tako podrobno opisoval zločine, kar je policiji omogočilo, da so izsledili žrtve. Mnoge od njih se zlorab niso spominjale. Med drugim je Le Scouarnec dokumentiral imena, starost in naslove bivališč žrtev ter načine zlorabe. Sam se je v zapiskih označil za velikega perverzneža in pedofila.

Nekdanji kirurg sicer trenutno že služi 15-letno zaporno kazen, saj je bil decembra 2020 obsojen zaradi posilstva in spolnih zlorab štirih otrok, vključno z lastnima nečakinjama, poroča britanski BBC.