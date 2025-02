Zgodovinsko sojenje: kirurg obtožen zlorabe 299 otrok. Posiljeval jih je pod anestezijo.

V Franciji se ta mesec začenja sojenje 73-letnemu upokojenemu kirurgu Joelu Le Scouarnecu, ki je obtožen zlorabe in posilstev 299 otrokov. Grozljive zločine je zagrešil med letoma 1989 in 2014, pogosto so bili otroci v času zlorabe pod anestezijo, poroča BBC. Nekatere obtožbe je priznal, vendar ne vseh. Gre za eno največjih sojenj o zlorabi otrok v francoski zgodovini.

Nekdanji 73-letni kirurg Joel Le Scouarnec je v zaporu od leta 2017, potem ko so ga aretirali zaradi suma posilstva nečakinje, šestletne deklice in bolnice. Že leta 2020 so ga obsodili na 15 let zapora, medtem pa so v več let trajajoči preiskavi odkrili še vrsto novih zločinov.

Po aretaciji je policija v njegovem domu našla napihljive lutke v velikosti otroka, več kot 300 tisoč fotografij zlorabljenih otrok in na tisoče strani dnevnika, v katerem je podrobno opisoval svoje zločine, ki jih je zagrešil v 25 letih. V dnevnik je večkrat zapisal "Sem pedofil", čeprav zanika, da bi zagrešil opisana dejanja in pravi, da je šlo le za njegove fantazije.

Le Scouarnec se spopada z več kot sto obtožbami posilstva in več kot 150 obtožbami spolnega napada, ki jih je večinoma zagrešil, ko je delal kot kirurg v francoskem mestu Vannes na severozahodu Francije.

Pacienti se spominjajo grozote iz otroštva

Nekateri od njegovih pacientov, ki so zdaj odrasli, se spominjajo, da se jih je Le Scouarnec dotikal pod pretvezo, da gre za zdravniški pregled tudi takrat, ko so bili v isti sobi drugi zdravniki in celo njihovi starši.

Potem ko so policisti našli dnevnik z imeni njegovih domnevnih žrtev, so jih obiskali na domu. Med njimi je tudi ženska, ki je za francoske medije povedala, da se spominja, kako je nekdo prišel v njeno bolniško sobo, odgrnil odejo in jo posilil.

Že leta 2000 je FBI francoske oblasti opozoril, da je Le Scouarnec dostopal do spletnih strani o zlorabi otrok. Takrat je bil obsojen na štirimesečno pogojno kazen brez obveznosti zdravljenja. Le Scouarnec je kljub temu še naprej opravljal delo kirurga in bil vedno v stiku z mladimi pacienti.