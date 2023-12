Igralka, ki je navduševala najstnike, pričakuje četrtega otroka

Novico, da je četrtič noseča, je razkrila v obliki božične voščilnice, ki jo je delila na svojem profilu na Instagramu, in zapisala: "Presenečenje, presenečenje!"

Pesem Clarity prejela nagrado grammy

Šestintridesetletna igralka Hilary Duff in prav tako 36-letni tekstopisec Matthew Koma sta se poročila decembra leta 2019 po dveh letih zveze. Skupaj imata dve hčerki – petletno Banks in dvoletno Mae. Duffova ima iz prejšnjega zakona s kanadskim hokejistom Mikeom Comriem še 11-letnega sina Luco.

Duffova je kot igralka zaslovela z vlogo Lizzie McGuire v Disneyjevi istoimenski seriji in filmu, zaigrala pa je tudi v filmih, kot sta Pepelkina zgodba (A Cinderella Story) in Količinski popust (Cheaper by the Dozen) ter seriji How I Met Your Father. Komo pa se je uveljavil predvsem kot tekstopisec in glasbeni producent, ki sodeluje z zvezdniki, kot so Hardwell, Zedd, Afrojack in Tiësto. Pesem Clarity, ki jo je napisal za Zedda, je prejela tudi nagrado grammy.

