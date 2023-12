Gerarda Depardieuja je spolnega napada obtožila še ena igralka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preiskovalci preučujejo pritožbo, ki jo je Helene Darras zoper Gerarda Depardieuja vložila septembra, vendar je zaradi francoske zakonodaje zadeva verjetno že zastarala, zaradi česar je nadaljnja preiskava vprašljiva.

Helen Darras je o spolnem napadu spregovorila tudi za televizijo France 2 ter povedala, da jo je Depardieu otipaval, ko je kot 26-letna statistka nastopala v filmu Disco. Kot je opisala, ji je pred snemanjem z roko segal po stegnih in zadnjici ter ji neposredno predlagal, naj pride v njegovo garderobo. Čeprav je vabilo zavrnila, "to ni ničesar spremenilo", je poudarila. "Med snemanji me je še naprej otipaval," je pojasnila.

Igralčevi odvetniki še niso bili dosegljivi za izjave.

Depardieu je v preteklosti vse obtožbe zanikal

Zvezdnika so v Franciji zaradi obtožb o posilstvih in spolnih napadih začeli preiskovati že leta 2018. Med drugim je bil obtožen posilstva in spolnega napada na mlado francosko igralko Charlotte Arnould. Obtožbo je sam označil za neutemeljeno. Igralka je povedala, da jo je pri 22 letih Depardieu dvakrat posilil v svojem dvorcu v Parizu. Igralec je bil decembra 2020 obtožen, odrejen mu je bil tudi sodni nadzor, ni pa bil zaprt. Sam je vse navedbe zavrnil.

Od takrat so Depardieuja v medijih spolnega nasilja obtožile še druge ženske. Oktobra je v pismu časopisu Le Figaro zapisal, da ni "niti posiljevalec niti predator". "Nikoli, ampak res nikoli nisem zlorabil nobene ženske," je zatrdil.

Eden najvidnejših francoskih igralcev je obenem že pred desetletjem v domovini poskrbel za veliko razburjenje, ko se je zaradi zvišanja davkov preselil v Rusijo, kjer je dobil tudi državljanstvo. Tudi sicer velja za prijatelja ruskega predsednika Vladimirja Putina, čeprav je lani javno nasprotoval vojni v Ukrajini in pozval k pogajanjem.