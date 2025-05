Filmski zvezdnik Gerard Depardieu je bil spoznan za krivega napada na dve ženski na snemanju filma leta 2021, je poročal CNN. Sodišče mu je prisodilo 18-mesečno pogojno zaporno kazen.

Na izreku sodbe Depardieua ni bilo

Šestinsedemdesetletni Depardieu ob izreku sodbe danes ni bil prisoten na sodišču. Do zdaj je vse obtožbe na svoj račun zanikal, toda sodnik Thierry Donard je dejal, da Depardieujeva razlaga dogodkov ni bila prepričljiva. Zoper sodbo je mogoče še vložiti pritožbo, zaradi česar ta še ni pravnomočna, poroča nemška tiskovna agencija DPA. AFP dodaja, da je igralčeva obramba pritožbo že napovedala.

Sodbo je pariško sodišče izreklo prav ob začetku letošnjega mednarodnega filmskega festivala v Cannesu, kjer je Depardieu leta 1990 prejel nagrado za najboljšega igralca in bil dolga leta predmet občudovanja.

Scenografka in asistentka režiserja igralca obtožili otipavanja

Sodni primer proti Depardieuju, ki je zaigral v več kot dvesto filmih in televizijskih serijah, se je nanašal na obtožbe o spolnem nadlegovanju med snemanjem filma Les volets verts režiserja Jeana Beckerja leta 2021. Scenografka in asistentka režiserja sta igralca obtožili otipavanja. Igralec je na drugi strani menil, da je žrtev lažnih obtožb. Na sodišču je sicer priznal, da se je ene od žensk dotaknil po bokih – vendar po njegovih besedah brez kakršnegakoli spolnega motiva.

Igralcu je sicer v primeru obsodbe grozilo do največ pet let zapora in globa v višini 75 tisoč evrov. Sojenje je trajalo veliko dlje, kot je bilo sprva napovedano. Tožilstvo je nato zahtevalo 18-mesečno pogojno zaporno kazen. Depardieujeva obramba je vztrajala pri oprostilni sodbi.

Depardieujev odvetnik večkrat obtožbe na račun igralca označil za laži

Sprva je bilo predvideno, da se bo sodni proces začel oktobra lani, a je Depardieujev odvetnik Jeremie Assous zaprosil za preložitev, ker naj bi zdravniki igralcu zaradi njegovega zdravstvenega stanja odsvetovali, da se udeleži sodne obravnave. Sodišče je preložitev odobrilo.

Assous je nato s svojim nastopom pred sodiščem povzročil nemalo razburjenja, saj je zahteval preklic sojenja zaradi morebitnih postopkovnih napak in tudi predložil več sto spisov, ki jih je bilo treba pregledati v kratkem času. Večkrat je tudi obtožbe na račun igralca označil za laži.

Obtožbe o spolnih napadih se na račun Depardieuja vrstijo že več let. Nekatere od njih so bile podane anonimno, vse pa tudi niso končale na sodišču. Igralec se je tokrat pred sodiščem znašel prvič.

Depardieuju se obeta tudi drug sodni proces zaradi suma posilstva, ki mu ga očita igralka Charlotte Arnould. Depardieu zanika tudi te obtožbe. Nekoč slavni filmski junak je v Franciji zaradi množice obtožb in neodobravajočih izjav postal izjemno kontroverzna osebnost, še poroča DPA.