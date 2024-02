Proti igralcu Depardieuju nova obtožba spolnega napada

Carine Durrieu-Diebolt je po pisanju AFP potrdila, da je v petek pariškemu tožilstvu posredovala prijavo, v kateri navaja spolni napad, nadlegovanje in zlorabo. Pariško tožilstvo ni potrdilo, da je bila tožba vložena, Depardieujevi odvetniki zadeve prav tako niso komentirali.

Scenografinja je za spletni časopis Mediapart povedala, da ji je Depardieu 10. septembra 2021 najprej namenil več vulgarnih opazk, nato pa jo je "brutalno zgrabil" in jo "otipaval čez pas in trebuh do prsi". Incident na snemanju filma Les volets verts v Parizu je prekinil telesni stražar.

V preteklosti je Depardieuja obtožilo že več žensk

Depardieu je bil leta 2020 obtožen posilstva, spolnega nadlegovanja in napada pa ga je v preteklosti obtožilo več kot deset žensk. Petinsedemdesetletni igralec obtožbe zanika.

Obtožbe proti Depardieuju so razdelile francosko javnost. Vrsta njegovih igralskih kolegov in kolegic mu je stopila v bran, spet drugi so se od njega ogradili. Prav tako si je tako igralec kot njegovi podporniki nakopal jezo feminističnih skupin.