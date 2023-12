Pariški muzej odstranil voščeno lutko igralca Depardieuja

Pariški muzej Grevin je v začetku tedna odstranil voščeno lutko francoskega filmskega zvezdnika Depardieuja. Gre za enega od zadnjih ukrepov proti igralcu po predvajanju dokumentarnega filma z njegovimi spornimi izjavami. Kot so sporočili iz muzeja, so lutko odstranili zaradi negativnih odzivov obiskovalcev in komentarjev na družbenih omrežjih.

Voščena lutka v naravni velikosti danes 74-letnega Depardieuja je bila v muzeju voščenih lutk na ogled od leta 1981. Depardieu je bil eden od približno 250 francoskih in mednarodnih osebnosti, predstavljenih v muzeju Grevin. Med njimi so francoska nogometna ikona Zinedine Zidane in francoski igralec Omar Sy, pa tudi ameriški filmski zvezdnik Ryan Gosling in britanski kralj Karl III., poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Igralec leta 2020 obtožen posilstva in spolnega nadlegovanja

Na francoski televiziji so ta mesec predvajali dokumentarec, v katerem je slišati Depardieujeve seksistične komentarje. Igralec, ki je bil leta 2020 obtožen posilstva, spolnega nadlegovanja in napada, za kar ga je v preteklosti obtožilo več kot deset žensk, se je tako znova znašel v središču pozornosti. Ponovno je oživela tudi razprava o seksizmu v francoski kinematografiji.

Depardieu je oktobra zavrnil vse obtožbe na svoj račun. Minulo nedeljo se je odzvala tudi njegova družina in obsodila "zaroto brez primere" proti igralcu.

Kljub temu, da nobeno sodišče še ni izreklo sodbe proti igralcu, ki z več kot 200 filmskimi vlogami velja za ikono francoske kinematografije, so se v zadnjih dneh številni odmaknili od njega.

Bo ostal tudi brez največjega francoskega državnega odlikovanja?

V belgijskem mestu Estaimpuis so Depardieuju minuli teden odvzeli naziv častnega občana. Nekaj dni pred tem mu je kanadska provinca Quebec odvzela najvišje odlikovanje. Kot razlog za to so navedli igralčeve škandalozne komentarje na račun žensk v dokumentarnem filmu.

Prav tako je francoska ministrica za kulturo Rima Abdul Malak minuli teden dejala, da igralčevo vedenje sramoti Francijo, in opozorila, da bi mu lahko odvzeli legijo časti, največje francosko državno odlikovanje.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je leta 2017 odvzel legijo časti hollywoodskemu mogotcu Harveyju Weinsteinu, potem ko je bil ta obtožen več primerov spolnega nadlegovanja in posilstva.