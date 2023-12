Podporniki obsodili linč, s katerim se sooča igralec

Skoraj 60 francoskih igralk in igralcev ter drugih vidnih osebnosti je v odprtem pismu obsodilo linč, ki naj bi ga bila po njihovem mnenju deležna francoska filmska legenda Gerard Depardieu. Ta je obtožen posilstva in se sooča tudi s kopico drugih obtožb zaradi spolnih napadov in nadlegovanja.

Odprto pismo so med drugim podpisale nekdanja francoska prva dama in pevka Carla Bruni, Depardieujeva nekdanja partnerka, igralka Carole Bouquet in britanska igralka Charlotte Rampling. "Gerard Depardieu je verjetno največji od vseh igralcev," piše v pismu, ki ga je francoski časopis Le Figaro objavil na božični ponedeljek.

Pismo z naslovom Ne izbrišite Gerarda Depardieuja je že sprožilo nov val ogorčenja

Njegovi podporniki so zapisali, da ne morejo več molčati ob linču, s katerim se sooča igralec. V pismu tudi piše, da je Depardieu tarča napadov "v nasprotju z domnevo nedolžnosti, ki bi zanj obveljala, tako kot velja za vse druge, če ne bi bil filmski velikan, kakršen je".

"Ko ljudje na ta način napadajo Gerarda Depardieuja, napadajo umetnost," še navaja pismo. "Francija mu dolguje tako veliko. Kino in gledališče ne moreta brez njegove edinstvene in izjemne osebnosti," so zapisali Depardieujevi podporniki. "Nihče ne more zanikati neizbrisnega pečata njegovega dela v našem času," so še navedli.

Pismo z naslovom Ne izbrišite Gerarda Depardieuja je že sprožilo nov val ogorčenja. "Ali je posilstvo del dela, ki ga producira umetnik?" se je na enem od družbenih omrežij odzvala francoska poslanka in feministka Sandrine Rousseau.

Ustanovitelj skupine Les Papillons (Metulji), ki se bori proti nasilju nad otroki, Laurent Boyet pa je v odzivu povedal, da je pismo nespodobno, in dodal, da je organizacija enega od podpisnikov pisma, igralca Pierra Richarda, odslovila kot svojega ambasadorja. "Smo in vedno bomo na strani žrtev," je dodal Boyet.

Igralec podpisnike pisma označil za pogumne

Depardieu, ki je danes dopolnil 75 let, je podpisnike pisma označil za pogumne. "Zdelo se mi je čudovito," je po telefonu povedal za RTL. Dodal je, da so mu pismo pokazali pred objavo, vendar poudaril, da tega ni zahteval. Povedal je tudi, da številne osebnosti pisma niso hotele podpisati.

Depardieu, ki je zaigral v več kot 200 filmih in televizijskih serijah, je bil leta 2020 obtožen posilstva. Poleg tega ga je spolnega nadlegovanja in napada obtožilo več kot deset žensk. Kljub temu, da nobeno sodišče proti njemu še ni izreklo sodbe, so se v zadnjih dneh številni ogradili od igralca.

Igralec se je nazadnje znašel pod udarom kritik zaradi svojih spolno eksplicitnih komentarjev med obiskom v Severni Koreji leta 2018, ki so bili prikazani v dokumentarcu, ki je bil ta mesec prvič na ogled na francoski nacionalni televiziji.

Depardieuju sicer škandali niso tuji, saj se je v preteklosti na časopisnih naslovnicah znašel tudi zaradi pretepanja, vožnje pod vplivom alkohola ter uriniranja v letalu. Prav tako je javno hvalil ruskega predsednika Vladimirja Putina in poseduje ruski potni list.

