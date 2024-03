Znana spletna vplivnica Katarina Benček je marca 2022 s partnerjem svoj denar vložila v nakup zemljišča in gradnjo vile v hrvaški Istri, ki se ponaša tudi z razgledom na Brione in bazenom.

Ko je gradnja luksuzne vile še potekala oz. bila v začetni fazi. Foto: Instagram

Med gradnjo sta s partnerjem Markom Pavlovićem naletela na kar nekaj težav, med drugim ji je sosed zaprl vodo, po končani gradnji pa zdaj na novo zgrajeno vilo tudi oddajata. Skozi celoten postopek gradnje je Benčkova svoje sledilce obveščala o njenem poteku. Vplivnica je zdaj na svojem profilu na Instagramu razkrila, koliko znaša cena najema in druge podrobnosti z oddajanjem vile.

V najvišji sezoni naj bi najem vile znašal od štiri do pet tisočakov na teden. Foto: Instagram/posnetek zaslona

Cena odvisna od termina najema

Benčkova, ki je že od nakupa govorila, da bo vilo oddajala, je razkrila, da lahko sprejme do osem oseb. "Najino hišo bo mogoče najeti le v celoti in za sedem dni oz. noči," je zapisala. Cena, ki bo odvisna od termina najema, bo v času sezone nekje 80 evrov na noč na osebo, kar naj bi v najvišji sezoni zneslo od štiri do pet tisoč evrov na teden, celo do osem tisočakov na teden. Cene, ki jih je zapisala Benčkova, veljajo med 15. julijem in 15. avgustom. Luksuzna nepremičnina se ponaša s štirimi spalnicami in štirimi kopalnicami, prostorno kuhinjo, dnevno sobo in ločenimi stranišči.

Pred kratkim je Benčkova razkrila tudi, da se bosta s partnerjem razveselila prvega otroka, in sicer deklice.

