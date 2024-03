Petra Parovel odkrito: Pridejo dnevi, ko je grozno

Podjetnica in vplivnica Petra Parovel je v podkastu Tisti dnevi v mesecu spregovorila o tem, kako je biti ženska v poslovnem svetu in kako je delati skupaj z možem.

Petra Parovel je lastnica znane blagovne znamke športnih oblačil. Kariero je začela kot osebna trenerka ter številnim Slovenkam in Slovencem pomagala do fizične preobrazbe, leta 2020 pa je na trg lansirala prve športne pajkice. Poleg oblačil prodaja tudi prehranska dopolnila in športne pripomočke. Ko je bila majhna, je želela postati frizerka ali receptorka. Če pa bi danes zaprla podjetje, bi bila didžejka, je v smehu povedala 31-letna Primorka.

V podkastu je spregovorila o tem, kako se kot ženska znajde v poslovnem svetu. "Zdaj me moški pustijo pri miru, prej pa so mi dali občutek, da me ne spoštujejo. Da vedo več kot jaz, dajali so mi veliko napotkov. Ko grem na sestanke z moškimi, imam še vedno občutek nespoštovanja. Tukaj in v tujini. Zadnjič smo šli na sestanek za trenirke v Turčijo in z nami je šel tudi moški. Z njim so čisto drugače govorili kot z mano in s sodelavko," je izpostavila Parovelova.

Na podjetniško pot se je podala zaradi otroka

Ko je pred petimi leti postala mama, je imela občutek, da ne bo zmogla. A je vztrajala in sledila svojim sanjam. "Za posel sem se odločila, da ne bom iz meseca v mesec životarila, tako kot smo mi v otroštvu. Vse smo kupovali v akciji, ker si drugače nismo mogli privoščiti. Rekla sem si, da tega ne bom počela in bom svojemu otroku lahko omogočila stvari brez subvencij. Vse se je začelo zaradi otroka, zdaj pa sem na točki, da je podjetje tako veliko, da tega ne delam več samo zaradi nje. Če bi bilo to le zaradi otroka, lahko podjetje zaprem. Zdaj me naprej ženejo izzivi in krize, ki jih rešujemo. Poleg tega imam pod sabo ljudi," je pojasnila.

V podjetju ima zaposlenih več kot deset ljudi, med njimi zanjo dela tudi mož Mitja. "Pridejo dnevi, tudi obdobja, ko je grozno. Ko imamo v podjetju krizo, ko je veliko dela, to pomeni, da imava krizo oba. Takrat se na primer ne moreva dogovoriti, da nekdo prevzame otroka, drugi podela zadeve v podjetju. Takrat postaneva živčna, to pa vpliva na otroka in na naju," je priznala Parovelova. Ob tem je dodala, da med delom do nesoglasij med njima le redko pride, saj imata v podjetju povsem različne zadolžitve.

Odgovorila je tudi na nekaj provokativnih vprašanj. Na primer, ali bi moža v primeru ločitve odpustila in ali bi imela raje deset let slab seks ali slabe poslovne rezultate.