Slovenska podjetnica jezna zaradi kazni, razmišlja o selitvi podjetja v tujino

Znana podjetnica in spletna vplivnica Petra Parovel je tudi tokrat brez dlake na jeziku s svojimi sledilci delila, kaj se ji je zgodilo.

Zaradi pretečene vinjete je v tednu dni prejela kar dve globi, kazen za vsako vožnjo brez vinjete pa znaša 300 evrov.

"Ne spremljam poročil in Facebooka, zato ne vem, da je treba podaljšati vinjeto, in tudi nihče me ne spomni," se je na Instagramu razjezila Parovelova.

Nad zneskom, ki ga bo plačala Darsu in posledično državi, je bila zgrožena. Ob tem je spomnila na visoke davke, ki jih podjetja plačujejo državi, in nestimulativno gospodarsko okolje, zaradi česar razmišlja o selitvi podjetja v tujino.

"Ne gre za vinjeto in globo, ampak ti poberejo vse, kar ti lahko. Zvišam plačo, dvignejo davke. Samo še en davek naj se zviša in potem 'čau'. Samo še toliko malo manjka in odprem podjetje v tujini," je bila neposredna lastnica blagovne znamke s športnimi oblačili SWY.