Na družbenem omrežju Instagram se je med ustanovitelji slovenskih športnih znamk Aeon Athletics in SWY Brand vnel spor. Prva trdita, da jih skupnost znamke SWY (ljudje, ki kupujejo njihove produkte, op. p.) nenehno nadleguje in obtožuje kopiranja, medtem ko Petra Parovel (SWY Brand) pravi, da se s takšnimi obtožbami ne bo ukvarjala, ker niso resnične.

"Ne da se opisati, koliko se nama ne da snemati tega videa in to je verjetno razlog, zakaj sva z njim odlašala toliko časa. Dosti časa smo zadevo ignorirali, ampak je prišlo do neke točke, kjer moramo potegniti črto," sta posnetek, v katerem sta pojasnila svojo plat zgodbe, začela ustanovitelja športne znamke Aeon Athletics Nastja Možič in Anže Bukovšek.

V nadaljevanju sta pojasnila, da iz skupnosti znamke SWY že dalj časa prihajajo številni negativni komentarji, nadlegovanja oziroma napadanja. Izpostavila sta, da to počnejo ljudje, ki podpirajo njihovo znamko in kupujejo njihove produkte. "Res nam ni jasno, zakaj je SWY tako ogrožen in zakaj ima potrebo po takšnih situacijah. Mi smo pa tudi že večkrat javno povedali, da se nam ne da ukvarjati z drugimi in imamo svojo vizijo, kjer želimo širiti pozitivno energijo. Lahko se postavite v našo kožo, ko vašega otroka ali vas v šoli konstantno napadajo. Ne glede na to, da se trudiš biti zrel in večji človek, to ne gre v nedogled, enkrat se moraš postaviti zase."

Poglejte celoten posnetek:

Petra Parovel sodelovala pri začetkih znamke Aeon

Kot sta povedala, sta posnetek objavila zaradi nenehnih obtožb kopiranja in z namenom, da razčistita nekaj zadev. "SWY je nastal eno leto po znamki Aeon. Petra (Parovel, op. p.) je bila prvo leto naša ambasadorka, skupaj smo naredili eno promo kolekcijo, nato pa smo šli sporazumno vsak svojo pot. Jasno in logično je, da lahko vsak ustvarja nekaj svojega, s tem ni nič narobe," sta izpostavila.

Pojasnila sta tudi nejasnosti glede domnevnega kopiranja produktov: "Če je neki artikel podoben, to ne pomeni, da smo ponavljali za njimi, ampak da tudi oni sledijo globalnim trendom (tujim znamkam, kot so britanski Tala ali ameriški Buffbunny). Mi nimamo težave s tem, da nekdo dobi inspiracijo v tujini, tako deluje celoten svet mode in večje globalne znamke so pred nami. Če že, ne kopiramo SWY, ampak smo dobili inspiracijo nekje iz tujine. Ne gremo se fast-fashiona (hitre mode, op. p.) in ne tekmujemo, kdo bo prvi pripeljal neki trend iz tujine v Slovenijo, ampak si za posamezne artikle vzamemo čas."

Dodala sta, da je namen tega videa, da bo nekdo, ki slepo verjame, pomislil, da vedno obstajata dve plati oziroma širša slika.

Nastja Možič in Anže Bukovšek sta že v intervjuju za Siol.net razkrila, kaj si mislita o konkurenčnih podjetjih, kot je SWY Brand. Foto: Ana Kovač

"Zaradi mene lahko gredo na sodišče"

Na njuno objavo se je medtem že odzvala ustanoviteljica znamke SWY Brand Petra Parovel, katere odgovor je bil kratek: "Jaz se razlaganja druge plati zgodbe ne grem, ker sem to prerasla. Pred petimi leti bi se ukvarjala s tem in lahko bi povedala stvari, ki so za na sodišče, ampak nisem šla, ker me je sram za drugo stran. Ampak ne bom se ukvarjala s tem, zaradi mene lahko gredo na sodišče."

Pojasnila je tudi trende, ki jih v posnetku omenjata Možič in Bukovšek: "Slovenija nikoli ne bo pred trendi. Pri dizajnih se tople vode ne da odkrivati. Vedno gledaš produkte v tujini, ker hočeš biti v koraku s časom in ker nimamo oblikovalske ekipe, ki bi se ukvarjala s tem."

Petra Parovel je pojasnila, da njeno podjetje nikogar ne nadleguje in ne izvaja nikakršnih pritiskov. Foto: Bojan Puhek

Preberite tudi: