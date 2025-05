Obrtniki in podjetniki Golobu predstavljajo svoje zahteve

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vladi pravkar predstavlja svoje najpomembnejše zahteve. Letos so jih zbrali kar 139. V prvem delu Foruma obrti in podjetništva, ki poteka v Ljubljani, pogovor poteka s predsednikom vlade Robertom Golobom, v drugem delu pa bodo o ukrepih razpravljali s predstavniki političnih strank.

Na jubilejnem 20. Forumu obrti in podjetništva bosta zbrane nagovorila predsednik Državnega sveta Marko Lotrič in predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Blaž Cvar.

OZS z zahtevami slovenske obrti in podjetništva že od leta 1991 opozarja na zakone, predpise in administrativne ovire, ki obrtnikom in podjetnikom otežujejo poslovanje, ter vladi predlaga rešitve. Tokrat bodo predstavili najnovejše zahteve.

Letos kar 139 zahtev do vlade

Letos so zbrali 139 zahtev do vlade, ki so jih naslovili Pametne rešitve za obrt in podjetništvo prihodnosti. Med najpomembnejšimi so sprememba zakona o dolgotrajni oskrbi, sprememba dohodninske lestvice in znižanje prispevkov, sprememba pravilnika o ročnem premeščanju bremen ter debirokratizacija s poudarkom na hitrejši pridobitvi soglasij in dovoljenj za umeščanje objektov v prostor.

Na pogovoru visoki gostje iz sveta politike in gospodarstva

Na panelu bodo o njih razpravljali s podpredsednikom Gibanja Svoboda in vlade Matejem Arčonom, predsednikom SD Matjažem Hanom, podpredsednikom NSi Janezom Ciglerjem Kraljem, predsednikom Demokratov Anžetom Logarjem ter predsednikom odbora za gospodarstvo strokovnega sveta SDS Zdravkom Počivalškom.

Dogodka se med drugim udeležujejo tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ministrica za pravosodje Andreja Katič, ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer ter minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek.