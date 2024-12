Obrtnik in podjetnik leta 2024 sta Klemen Avguštin in Janez Škrabec

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je za obrtnika leta 2024 razglasila Klemna Avguština iz Pečarstva Avguštin, podjetnik leta 2024 pa je postal ustanovitelj in direktor družbe Riko Janez Škrabec. Naziv najstarejšega obrtnika leta so podelili 85-letnemu strojnemu tehniku Petru Slatnarju.

V Sloveniji je več kot 140.000 malih in srednjih podjetij, ki predstavljajo hrbtenico gospodarstva, saj skupaj zaposlujejo okoli 70 odstotkov vseh zaposlenih in ustvarijo 65 odstotkov vseh prihodkov podjetij, je na današnjem dogodku na Brdu pri Kranju poudaril predsednik OZS Blaž Cvar.

Pred gospodarstvom so po njegovih besedah številni izzivi. Med drugim je izpostavil ohlajanje nemškega gospodarstva, ki ga po njegovih besedah že občutijo tudi slovenski obrtniki in podjetniki. Prav bi bilo, da z ukrepi pomaga tudi država, je dejal. "Če bo šlo dobro slovenskemu gospodarstvu, bo šlo namreč dobro vsem v Sloveniji," je poudaril.

Han: Vaše delo je veliko več kot le poslovna dejavnost

Pomen obrtnikov in podjetnikov za razvoj Slovenije je izpostavil tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. "Vaše delo je veliko več kot le poslovna dejavnost. Odgovorni ste za lastno prihodnost, za prihodnost vaših družin, predvsem pa za prihodnost družin vaših zaposlenih. Zato moramo biti ponosni na vsakega uspešnega obrtnika in podjetnika," je pozval.

OZS je po njegovih besedah v svojih 55 letih delovanja postala eden od podpornih stebrov slovenskega gospodarstva. "Skozi desetletja ste podpirali razvoj podjetništva, krepili obrtniške dejavnosti ter ustvarjali okolje, v katerem lahko obrtniki in podjetniki uresničujejo svoje potenciale," je dejal.

Strinjal se je, da so pred gospodarstvom izzivi, pri premagovanju katerih mora sodelovati tudi država s premišljeno regulacijo. "Predvsem pa je za gospodarski razvoj nujen mir," je poudaril.

Vse več mladi se odloča za poklicno izobrazbo

Delež mladih, ki se odločajo za poklicno in strokovno izobraževanje, se je v zadnjih letih povečal in dosega približno dve tretjini, je povedal minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj. "Dober mojster je sinonim za strokovno odličnost v nekem poklicu. Takšen mojster bo vedno iskan, cenjen in spoštovan," je dejal. Izpostavil je tudi pomen prenosa znanja na nove generacije.

Obrtnik leta Avguštin po navedbah OZS nadaljuje družinsko obrt, ki jo je leta 1950 začel njegov ded Mihael Avguštin. Podjetje iz Suhadol pri Komendi ročno izdeluje glinene pečnice.

OZS je za priznanje za obrtnika leta letos nominirala še Jožeta in Mateja Erzarja (Pepi-plast), Marjana Filipiča (Mare dresura frizure) ter Andreja Šmigoca (Modno krojaštvo Andrej Šmigoc).

Podjetnik leta Škrabec po navedbah zbornice vodi najuglednejše podjetje za inženiring v širši regiji, ki zagotavlja kompleksne tehnološke rešitve za različne industrijske panoge. Kot eno najbolj izvozno naravnanih podjetij v Sloveniji prodira tudi na nove trge.

Nominiranci za priznanje za podjetnika leta 2024 so bili še direktor družbe Cornus Drago Belec, direktorica družbe AGM Nemec Maja Gerčer in Peter Slatnar (Izposoja strojev Peter Slatnar).

Posebno priznanje za Petra Slatnarja starejšega

Peter Slatnar starejši, ki so mu podelili naziv najstarejšega obrtnika leta, po navedbah OZS s svojo obrtjo SLAP strojno ključavničarstvo v stanovski organizaciji neprekinjeno vztraja od leta 1971. "Pri 85 letih ostaja aktiven v svoji delavnici, sledi tehnološkemu razvoju in sodeluje pri vrsti inovacij," so navedli v zbornici. Je oče nominiranca za podjetnika leta Petra Slatnarja.

Na dogodku so podelili tudi 73 mojstrskih diplom novi generaciji mojstric in mojstrov. Po Cvarovih besedah so posebej ponosni, da sta med njimi po več kot desetih letih znova zlatarska mojstra.